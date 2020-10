Nagy Péter harmadik olimpiájára készül

Reményeiről, felkészüléséről a csongrádi városból élőben nyilatkozott az M4 Sport csütörtök délelőtti Sporthíradójában az Eb-bronzérmes, aki egy három hónapos gyermek boldog édesapjaként is mesélt arról, hogy mostanra visszazökkent a hétköznapokba, már rendszeresen tud edzeni.

Az ob-n 380-400 kiló közötti eredményre számít, a jövő év tavaszára eltolt Európa-bajnokságon pedig 415-420 kilogrammot vár magától.

Ha ennyit sikerül hoznom, akkor nyolcvan-kilencven százalékra mondható, hogy megvan az olimpiai kvóta – fogalmazott. – Nagyon nehéz lesz, de kijutni olimpiára sosem egyszerű, ez is a szép benne. Nekem is fel van adva a lecke, de tudom, mi kell ahhoz, hogy a célomat elérjem, és ezért mindent meg is teszek."