Itt az év ringszenzációja, López elfoglalta Lomacsenko trónját

Vaszil Lomacsenko az elmúlt másfél évtized legnagyobb bokszolója. Már nem méretre, hanem tudásra. A 2006-os agadiri junior világbajnokságon tűnt fel, ahol pehelysúlyban szerzett aranyérmet, ugyanott, ahol három súlycsoporttal feljebb a mi Bacskai Balázsunk. Amatőr pályafutásán döbbenetes, 396:1-es győzelem/vereség mutatóval száguldott végig, egyetlenegyszer tudták legyőzni, a 2007-es chicagói vb döntőjében, ahol az orosz Albert Szelimovtól kapott ki sokak által vitatott, 16-11-es pontozással. De egy év múlva a pekingi olimpián visszavágott az orosznak (14-7-es pontozással), és attól kezdve mindent megnyert az amatőrök között. A pekingi és a londoni olimpiát, a milánói (2009) és a bakui (2011) vb-t, a 2008-as liverpooli Eb-t. London után átment a profikhoz, és bár ott mindjárt a második meccsét elveszítette Orlando Salido ellen megosztott pontozással, attól kezdve azonban senki sem tudott ellenállni az ördöngös ukránnak, akinek az édesapja az edzője. Ma hajnalig 14:1 volt a 32 éves virtuóz profimérlege, és birtokolta a WBO, a WBA és a Ring Magazine világbajnoki övét.

A mindössze 23 éves, hondurasi felmenőkkel rendelkező Teófimo López amerikai állampolgár, Brooklynban született, és a beceneve is ez: El Brooklyn. (Különben van egy spanyol nagyanyja is, és ezért a spanyolok is magukénak tartják.) López indult a riói olimpián könnyűsúlyban, de ott vereséget szenvedett a későbbi ezüstérmestől, a francia Sofiane Oumihától. Rio után profinak állt, és eddig mind a 16 meccsét megnyerte, ebből tizenkettőt KO-val. Tavaly decemberben szerezte meg az IBF világbajnoki övét a ghánai Richard Commey elleni második menetes kiütéses győzelmével.

A hétfő hajnali címegyesítő mérkőzésnek Lomacsenko volt az esélyese, de a látottak alapján megérdemelt López egyhangú pontozásos (117-111, 119-102, 116-112) győzelme. Az első nyolc menet egyértelműen a hagyományos felállásban bokszoló Lópezé volt, de aztán a fordított alapállású Lomacsenko feltámadt, és nem tudni, mi lett volna a végeredmény, ha a tizenkettedik, utolsó menetben nem mozgósítja erőtartalékait a hondurasi. De mozgósította, elvitte az utolsó három percet és ezzel a meccset is. Ezzel ő lett 23 évesen minden idők legfiatalabb, négy szervezetnél is uralkodó bunyósa. Mindent elmond az erőteljesebb, magasabb López fölényéről, hogy ő 659 ütést eresztett el, míg az ukrán csak 321-et.

Eddig a pillanatig Lomacsenkót tartották a világ súlycsoportoktól független legjobb bokszolójának. López most minden bizonnyal átveszi a helyét.

A mérkőzés legizgalmasabb pillanatai videón:

(Borítókép: Vaszil Lomacsenko és Teófimo López vasárnap hajnalban a Las Vegas-i MGM Grandben rendezett címmeccsen. Fotó: Mikey Williams / Top Rank / Handout / Getty Images)