Ronald Koeman az Indexnek: A Fradinak minőségi támadói vannak

Ez egy fontos hét, de nem fontosabb, mint a többi. Jól szeretnénk kezdeni a BL-ben, nyerni akarunk, a legfontosabb azonban, hogy nyugodtan játsszunk. Nem gondoljuk, hogy könnyű meccs vár ránk, ezért erős csapatot fogunk pályára küldeni. Nem pihentetünk, most nem a szombati el Clásico a fontos, hanem a keddi mérkőzés. Mindent meg fogunk tenni a győzelemért

– fogalmazott az online sajtótájékoztatón Koeman.

A Ferencvárosnak minőségi játékosai vannak a támadósorban, de kiemelni nem szeretnék senkit. A Fradi csapatként erős, ám persze, vannak egyénileg is jó játékosai, akik megnehezíthetik a dolgunkat

– válaszolt a lndex kérdésére az 57 éves szakember, aki érzi és tudja, hogy nagy a nyomás jelenleg a csapatán.

Koeman újságírói kérdésre azt is elmondta, Lionel Messi és Antoine Griezmann is képes jobb teljesítményt nyújtani annál, mint amit az utóbbi hetekben mutattak.

Messi tud jobban futballozni. Napról napra látom őt, koncentrál, soha nem panaszkodik, úgy készül mint eddig. Kétségem sincs afelől, hogy hamarosan ismét formába lendül. Griezmann nagyon jól dolgozik, ő is nyújthatna jobb teljesítményt, ahogy az egész csapat is. Mindezek ellenére nem vagyok csalódott, minden játékos a maximumot próbálja kihozni magából. Sok dolgon kell még változtatnunk, azonban a csapat háza táján jó a hangulat. Kritikát kapunk, de mi is tudjuk, hogy kinek, milyen téren kell javulnia.