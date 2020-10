Se szurkolók, se boltok, se éttermek – romokban a barcelonai futballturizmus

Hiába szerette volna elérni az FC Barcelona, hogy nagyjából ezer embert beengedjenek kedden a Camp Nouba, a katalán régió egészségügyi minisztere és az államtitkár nemet mondott.

Turista szinte alig, csupán a helyiektől hangosak Barcelona utcái. Meglepő üzenet fogadott a Barcelona stadionjához közeli egyik szállodánál, miszerint a franchise ezen épülete jelenleg nem üzemel, az ide foglaló vendégeket átcsoportosítják a vállalathoz tartozó legközelebbi hotelba. Hiába, nincs tumultus...

Erről panaszkodik a stadion sarkánál található boltot üzemeltető úriember is.

Amióta nincsenek nézők, szinte a végünket járjuk. A környékbeli szurkolói boltok mind megszűntek, csupán én maradtam életben. A Camp Nouba 98 ezer szurkoló fér be, külföldi turistákból pedig normál esetben egy-egy bajnoki mérkőzésen sincs hiány. De a vírus teljesen betett a szektornak

– mondja az egyébként indiai származású tulajdonos.

Ha már ott voltam, kíváncsian érdeklődtem, hogy kapható-e valami, ami Kubala Lászlóhoz, Kocsis Sándorhoz vagy Czibor Zoltánhoz köthető, de nem jártam sok sikerrel.

A mai szurkolóknak a modern dolgok kellenek, nem éri meg nagyon visszautazni az időben. De ha ön azt mondja, szeretne egy Kubala-mezt, annyi baj legyen, tíz perc múlva kész is, rányomom a nevét és a számot is a dresszre. Huszonöt euró és a magáé.

Nos, mezt nem kértem, viszont éltem a lehetőséggel és a „csak most, csak magának” lenyűgöző marketingszöveg hatására vásároltam öt mágnest öt euróért, nehogy ez a bolt is megszűnjön... Merthogy hiába bandukoltam a környéken, a többi, kifejezetten a futballturizmusra alapozó üzlet valóban egytől egyig zárva volt.

Nem sokkal odébb, a most is néhány kisebb felújításon áteső Camp Nou tövében a churrost áruló hatalmas Barcelona-szurkoló srác sem várja eszeveszett izgalommal a Fradi elleni találkozót. Mint mondja, inkább a szombati el Clásicót várja már.

Keresi még önmagát a csapat, remélem, két éven belül ismét esélyesek leszünk arra, hogy megnyerjük a Bajnokok Ligáját. Minden együttes folyamatosan változik, játékosok jönnek és mennek, de ez a mostani gárda egyelőre továbbra is árnyéka önmagának. A Fradi elleni meccset minden bizonnyal behúzzuk, az igazi erőfelmérő azonban a Real Madrid elleni klasszikus lesz

– fogalmaz, majd a kezembe nyom egy ingyenes kóstolót, ha már szóba elegyedtünk.

Zárva van a Futballárium is, az idelátogató magyarok egyik, ha nem a kedvenc helye. Telefonon értem utol Büki Péter tulajdonost, aki az utóbbi hetek, hónapok nehézségeiről beszélt.

Március 13-a óta zárva vagyunk, április 7-e óta itthon vagyunk Magyarországon. Fennállásunk óta a Ferencváros elleni mérkőzés lehetett volna a csúcs, hihetetlen lett volna a hangulat. Megcsináltuk volna a jól ismert marseille-i vonulásos kép mását az utcában, ugyanis körülbelül három-négyezer Fradi-szurkoló honfitársunk érkezett volna a katalán fővárosba. Fotókat, videókat is lehetett volna csinálni, nem kizárt, hogy még a világsajtót is bejárták volna ezek a felvételek. Hihetetlen, hogy pont most alakult így, nagyon nagy pech