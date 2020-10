Pelé 80 – Már 17 évesen megkoronázták, és azóta is uralkodik

Bár Maradonát és Messit is hasonlították már hozzá, a számokkal nem lehet vitatkozni: Pelé a földkerekség egyetlen háromszoros világbajnok labdarúgója, és már csak ezért is a legnépszerűbb sportág koronázatlan, de hazájában konkrétan megkoronázott királya. O Rei – a király ma nyolcvan éves.

Október huszonharmadika mitikus dátum. Mi, magyarok, pontosan tudjuk, hogy minden idők talán legnagyobb, de mindenképp legkalandosabb sorsú vízilabdázója, Gyarmati Dezső 1927. október 23-án született. De a nagyvilág valószínűleg sokkal inkább számon tartja a pontosan 13 évvel később, 1940. október 23-án a világra jött „Fekete Gyöngyszem”, Pelé nyolcvanadik születésnapját.

Brazíliában nyilván még a csecsemők is tudják, hogy Edson Arantes do Nascimento pénteken tölti be a nyolcvanat, de ha esetleg bárki is megfeledkezne a jeles évfordulóról, Eduardo „Kobra”, a neves brazil graffitiművész egy 800 négyzetméteres muráliával emlékezett meg a világ valaha volt legjobb és tényszerűen legeredményesebb – ő az egyetlen háromszoros világbajnok – labdarúgójáról.

A gigantikus falfestményt Santosban, Pelé szülővárosában készítette el „Kobra”, két hónapos előkészítő kutatómunka után, maga a festmény kivitelezése 45 napot vett igénybe.

Brazília és a nagyvilág tehát készül a kerek évfordulóra, amely Pelét a körülményekhez képest jó állapotban éri. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert az idős sportember nehezen jár, csípőjével problémák vannak, de a szelleme még friss, ahogy az abból az üzenetből is kitűnik, amit az ünnep előestéjén tett közzé otthonából, ahol a világtól elzártan vészeli át a koronavírusos időket:

Most, hogy nyolcvan éves lettem, hálát adok Istennek, amiért tiszta elmével megértem ezt a magas kort. Bármerre is járok a világban, mindenütt szeretettel, tárt karokkal fogadnak, és abban reménykedem, ha majd eljön az idő, a Teremtő is ugyanígy vesz magához. Ezt a gyönyörű életet imádott játékunknak, a futballnak köszönhetem.

Azért az igazsághoz tartozik, hogy az utóbbi évek nem voltak problémamentesek, Pelé fia, Edson több évet töltött börtönben kábítószer-kereskedelem és pénzmosás miatt.

A sors csapásait azonban öreges derűvel fogadja a Király, olyannyira, hogy a születésnapjára megjelentetett egy videóklipet, amelyen saját szerzeményét énekli a Grammy-díjas mexikói duó, Rodrigo és Gabriela kíséretével. Íme a szám, amely kimondottan élvezetes! A címe: Acredita No Véio, azaz Figyelj oda az Öregre!

Ami Pelé páratlan pályafutását illeti, a számokat mindenki ismeri: három világbajnoki cím Brazíliával (1958, 1962, 1970), két-két Copa Libertadores és Interkontinentális Kupa, továbbá tíz Paulista-bajnoki cím a Santosszal, s ráadásképpen öt brazil bajnokság.

Pelé pályafutása alatt 1281 gólt és 32 trófeát szerzett, a Santosban 1365 mérkőzésen 1091 gól volt a termése.

Egyedül az Aranylabdák hiányoznak – amelyből Messinek hat jutott –, de csak azért, mert az ötvenes, hatvanas években Európán kívüli labdarúgók még nem kaphatták meg ezt az elismerést. Holott a szakértők szerint 1958-ban, 1959-ben, 1960-ban, 1961-ben, 1963-ban, 1964-ben és 1970-ben is megérdemelte volna, ahogy Hegyi Iván megjegyzi Világszámok című könyvecskéjében.

Közhelyszámba megy, hogy az 1958-as svédországi vb-n robbant be, ahol 17 évesen és 249 naposan minden idők legfiatalabb világbajnoka lett Brazíliával. A franciák elleni elődöntőben (5:2) mesterhármast ért el.

Ezzel azonban nem lőtte el a puskaporát, a svédek elleni döntőre (5:2) is maradt két gól a tarsolyában, nem is akármilyen:

Négy év múlva, Chilében a csehszlovákok elleni csoportmérkőzésen megsérült, és már nem is léphetett pályára, így lett a világbajnokság hőse helyettese, Amarildo, a Halovány Pelé.

1966-ban az angliai vb-n már Bulgária ellen könnyebben megsérült, majd a portugáloktól elszenvedett 3-1-es vereség közben Moráis csúnyán lerúgta. Ellenünk – ha nagyon muszáj – játszhatott volna, de Vicente Feola szövetségi kapitány úgy gondolta, a magyarokat vezérük nélkül is legyőzik. Hát nem, egy újabb 1:3 lett a vége, és búcsú a tornától.

Az 1970-es világbajnokság többek között azért is fontos, mert ez az első, amelyre emlékszem, és így megmaradt bennem Pelének az a csele, amelyből ugyan nem lett gól, de Mazurkiewicz, a remek uruguayi kapus hosszú másodpercekig azt sem tudta, merre van az Úristen. Íme, az ominózus jelenet 4:20-nál:

A olaszok elleni döntőt 4:1-re hozta minden idők legcsodálatosabb válogatottja (Félix – Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo – Rivelino, Gerson, Clodoaldo – Jairzinho, Tostao, Pelé).

1975-ben Pelé elment levezetni a New York-i Cosmosba némi pénzmagért cserébe. Egy alkalommal fogadta őt Ronald Reagan, ezekkel a szavakkal:

Én Ronald Reagan vagyok, az Egyesült Államok elnöke. Önnek természetesen nem szükséges bemutatkoznia.

Nem bizony. Hogy is jön egy amerikai elnök ismertségben a futball királyához?!