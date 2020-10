Kína már készül a futball-Európa-bajnokságra

Örülünk, hogy a vivo a következő két Európa-bajnokság idején a partnerünk lesz

– jelentette be az új megállapodást Guy-Laurent Epstein, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) marketingigazgatója a héten.

A kínai okostelefon-szolgáltató nemcsak a koronavírus-járvány miatt 2021-re elhalasztott Eb egyik főtámogatója lesz, hanem a 2024-esé is. Ami a jövő évi kontinenstornát illeti, ez már a harmadik kínai cég az Alipay és a Hisense mellett, amely a kontinenstorna tíz főszponzora között van – rajtuk kívül amerikai (Booking Holdings, Coca-Cola, FedEx), holland (Heineken, Takeaway.com), német (Volkswagen) és azeri (SOCAR) vállalat is található a partnerek között.

A nagy érdeklődés nem új keletű, a sporteseményeket ugyanis mindig kiemelkedő figyelem övezte. Elég csak annyit említeni, hogy

a 30 legnézettebb televíziós műsor közül 28 sporthoz kötődik

– legyen szó olimpiáról, világbajnokságról, legendás bokszmérkőzésekről –, a labdarúgás pedig egyértelműen a legnépszerűbb világszerte. Ez azt jelenti, hogy a cégeknek kifejezetten érdemes például marketingkampányra költeni egy Európa-bajnokság idején, ráadásul az eredetileg 2020-ra kiírt Eb-n összesen 12 helyszín lesz (köztük Budapest), ami újabb lehetőségeket jelent a vállalatok számára.

Több mint kétmilliárd eurós költségvetés

Ami az UEFA-t illeti, a torna megrendezése hatalmas költséggel jár – a 2016-os Eb esetében a költségvetés meghaladta a kétmilliárd eurót, ami vélhetően tovább emelkedik –, vagyis nagy szükség van a bevételre, amelynek a legnagyobb részét a jegybevételek, a tv-s jogdíjak és a szponzori pénzek teszik ki – legutóbb is tíz kiemelt támogató volt, ami összesen 480 millió eurót jelentett az UEFA-nak –, csakhogy a pandémia kellős közepén képtelenség előre megmondani, mi lesz jövő nyáron, lehetnek-e szurkolók a stadionokban, és ha igen, mennyien. Ezért is érthető, hogy az UEFA immár a harmadik kínai céggel állapodott meg, igaz, arról nincs információ, hogy mennyiért.

Annak viszont több oka is van, hogy miért éppen a vivo lett a befutó. A kínai cég számára nem új terep a labdarúgás, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséggel ugyanis már 2017-ben megállapodást kötött, melynek értelmében

a 2018-as és a 2022-es világbajnokságot is szponzorálja.

Mellette más sportágakban is van érdekeltsége, például az NBA-ben Stephan Curry, a Golden State Warriors játékosa révén, vagy éppen a krikettben.

India miatt lehet Európa a célpont

És éppen a krikett lehet a másik ok, amiért az újonnan csatlakozott telefonos cég Európa és a kontinenstorna felé nyitott. A vállalat 2015 októberében lett az indiai Premier League főszponzora, majd a felek két évvel később meghosszabbították a szerződést 2022-ig. Csakhogy Kína és India között állandó összecsapások zajlanak a határnál május óta, így végül felfüggesztették megállapodást a következő szezonig – amennyiben addigra csitulnak a kedélyek.

Márpedig India hatalmas értékesítési felület, a vállalat számára nagy kieséssel jár az ottani piac elvesztése. Ezek után az sem a véletlen műve, hogy időközben betört az európai piacra, már csak azért sem, mert Kína mellett Indiában is a második legtöbb telefont értékesítő márkáról van szó. A cég az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Lengyelországban, Németországban, Olaszországban és Spanyolországban kezdi el a telefonok forgalmazását első körben, ami az indiai feszültségek mellett a Huawei körül kialakult nemzetközi problémákkal is magyarázható.

Bár elsőre furcsának tűnhet, hogy Európa-bajnokságról lévén szó három kínai cég is helyet kap a szponzorok között, egyáltalán nem számít különlegességnek, hogy tengerentúli vállalatok a torna kiemelt támogatói.

Hogy mást ne mondjunk, a Coca-Cola már az 1988-as nyugatnémet Eb-n is ott volt, később pedig egyre több amerikai, japán, dél-koreai, tajvani és természetesen kínai cég is meglátta az Európa-bajnokságban rejlő lehetőségeket. Például 1992-ben a svéd szponzorokat leszámítva öt európai támogatója volt a kontinenstornának, míg Európán kívülről összesen 11 vállalat kötött megállapodást az UEFA-val. Ehhez képest 2021-ben négy európai és hat Európán kívüli cég főtámogatója lesz az Eb-nek – ha Azerbajdzsánt Európához vesszük, márpedig az UEFA-hoz tartozik, sőt, Bakuban mérkőzéseket is rendeznek jövőre.

