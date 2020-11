Ha kell, menedzsere asztalt is foglal Szoboszlainak

Kilövés. Ezzel a fantázianévvel tartott pódiumbeszélgetést – többek között – Esterházy Mátyással a Forbes magazin hetedik születésnapját ünneplő magyar kiadása az egyik budapesti szállodában. Az EM Sports Consulting Kft. tulajdonosa leghíresebb kliense, Szoboszlai Dominik révén robbant be a köztudatba, és történelmi léptékkel mérve pillanatok alatt került a hazai futballmenedzserek toplistájának csúcsára.

Tabudöntögető beszélgetés volt, mivel már felütésként konkrét összegekről beszélt a mindössze 32 éves játékosügynök, vagy ahogy hivatalosan hívják: az MLSZ által regisztrált játékosközvetítő. Vállalkozásának árbevétele 2018-ban, Szoboszlai Dominik salzburgi szerződéshosszabbításának évében 330,4 millió forint volt, de a 2019-es esztendőre sem lehetett panasz, 189,4 millió volt tavaly a bevétel, amiből az adózott eredmény 2018-ban 258 millió, tavaly 41,5 millió volt. Ezzel a három éve alapított EM Sports Consulting Kft. ma már a legnagyobb hazai bejegyzésű ügynökség a futballszakmában.

Ám a forintra konkrét summák említésével még nem értünk a meglepetések végére, amikor a játékosokkal – jelenleg tizenkilencen tartoznak Esterházyék „istállójába” – kötött szerződésekről faggatták a cégtulajdonost, már-már sokkoló bejelentés következett.

Senkivel sem kötök szerződést, úgy hívom a vállalkozásomat, hogy no contract agency. Kezet fogunk, és mindenki betartja – legalábbis eddig még mindig betartotta – azt, amit vállalt. Köztem és a játékosaim között a bizalom olyan szinten van, mint egy jó házasságban férj és feleség között. Ha az ügyfeleim közül bárki is el akarna hagyni, a szerződés aligha tartaná vissza – mondja Esterházy, a történelmi arisztokrata család grófi ágának leszármazottja.

És ha valakinek a szájából hitelesen hangzik, hogy úriemberek között a kézfogás többet ért száz írott kontraktusnál, akkor az ő.

Ha már a család szóba került, Esterházyéknál kikerülhetetlen volt a futball.

Hiszen egy házban laktunk Mártonnal, a nagybátyámmal, és apám másik fivére, Péter életében is központi kérdés volt a labdarúgás. Amikor azt kérdezik, hogy volt-e presszió a családon belül, hogy a futball felé vegyem az irányt, mindig azt felelem: kimondott presszió nem volt, jött az magától... Otthon csak a futballról beszéltünk, a futballban éltünk.

Mátyás 24 éves koráig futballkapus volt, mintegy tucatnyi NB I-es mérkőzéssel a háta mögött, de aztán úgy döntött, befejezi.

A futballista Matyi ma nem lenne az EM Sports által képviselt játékos – körvonalazza mosolyogva kapustehetségének korlátait.

A vállalkozásáról annyit mond, három kollégájával intézik az ügyeket, egészen pontosan tizenkilenc játékos ügyeit, akik közül Szoboszlai Dominik (Red Bull Salzburg), Kalmár Ákos, Vida Máté (mindkettő DAC1904), a szlovák Peter Pokorny (SKN St. Pölten) és Bolla Bendegúz (MOL Fehérvár FC) a legismertebbek. Esterházy lehetőség szerint fiatal játékosokkal foglalkozik, ars poeticája értelmében igyekszik 15-16 éves korukban komoly nyugati klubokhoz kijuttatni klienseit, vagy a másik út: nagyon fiatalon beintegrálni a srácokat a hazai felnőtt futballba.

A bevételek úgy keletkeznek, hogy a játékosai havi fizetéséből kap percentet – jellemzően tíz százalékot –, s amikor szóba kerül, hogy ezt vajon ki fizeti, sejtelmes választ kapunk: de facto a klub, de jure a játékos. A tehetségeket folyamatosan figyelik, általában akkor keresik meg az illető szüleit, amikor a srác 14-15 éves korba ér. Azért is jó fiatal labdarúgókkal, illetve a szüleikkel megállapodni, mert az ügyfeleket nemcsak képviselni, hanem – ahogy Esterházy fogalmaz – edukálni is kell. Vagyis játékosügynöknek lenni igencsak komplex foglalatosság. Attól a perctől fogva, hogy megállapodtak, egyengetik a kliensük életét, amibe egészen triviális dolgok is beletartoznak.

Ha kell, asztalt is foglalok az étteremben, ha a játékosunk vacsorázni akar a feleségével vagy a barátnőjével – mosolyodik el.

De vajon érzi-e a fiatal menedzser, mekkora felelősség adott esetben olyan játékos érdekeit képviselni, akin – minden túlzás nélkül – a magyar futball jövője áll vagy bukik?

Ha nem érezném, nem csinálnám – vágja rá. – Bevallom őszintén, számomra ez ennek a szakmának a legizgalmasabb, legérdekesebb része. A felelősség. Tényleg ez a legjobb az egészben. És ha sikeres a játékos, az kimondhatatlan büszkeséggel tölt el. És azt sem titkolom, hogy a szakmai siker egyenesen arányos a pénzügyivel.

Ha már a titok szó említésre került, Esterházy mosolyogva megjegyezte, hogy a sikereiknek egyszerű a titka: nem veszik komolyan magukat. Amikor rákérdezek, hogy ez mit is jelent, logikus választ ad:

Tudjuk, hol a helyünk ebben a szakmában, eszünkbe sem jut Jorge Mendeshez vagy Mino Raiolához mérni magunkat. Most még...

A pódiumbeszélgetésen nem esett szó arról, milyen irányt vesz a közeljövőben Szoboszlai Dominik karrierje. Kint a folyosón, immár négyszemközt elárulta Mátyás, hogy a médiában a napokban újra felkapott Milan-vonal zsákutca, az biztos, hogy a piros-feketékhez nem szerződik a húszéves középpályás – már kétszer egészen közel álltak a megállapodáshoz, de harmadik nekifutás nem lesz. Az Arsenal-érdeklődés valós, de hogy hová igazol az EM Sports büszkesége – akinek jelenleg futó szerződése 2022 nyaráig szól –, azt nem kívánta megosztani a nyilvánossággal az ügynök. Mégis, ha tippelnünk kellene, azt sejtjük különféle metakommunikációs jelekből, hogy a nagy valószínűséggel a téli átigazolási időszakban realizálódó dealt követően Dominik marad a német nyelvterületen.

(Borítókép: Bánkúti Sándor / Index)