Legyen olimpia, de biztonságos - ezt Szabó Tünde sportért felelős államtitkár mondta a Nemzeti Sportnak adott exkluzív interjújában, amikor a jövő évi olimpia megrendezésének esélyeiről kérdezték.

Igyekszem nemcsak sportvezetőként, hanem kívülállóként is nézni, mindenhogyan azt vallom, hogy az olimpiára szükség van. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság decemberben hozza meg hivatalos döntését, s mivel a testületet egy olimpiai bajnok vezeti, ez feltételezi a sportolócentrikus álláspontot, ám az is fontos, hogy a szervezők felkészülhessenek mindenre – legyen olimpia, de biztonságos! Ha addigra lesz vakcina, az persze könnyíthet a helyzeten, ám nekünk mindig csak a jelennel kell foglalkoznunk, így most azon kell dolgozni, hogy Tokió képes legyen fogadni a sportolókat, a szakvezetőket és akár a nézőket is.