Bezár a magyar sport, vagy mégsem?

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délelőtti bejelentése a sportrendezvények korlátozásáról érzékenyen érinti elsősorban az amatőr – leginkább korosztályos –, de kisebb mértékben a profi sport világát is. Az uszodák is vélhetően bezárnak, az ISL (Nemzetközi Úszóliga) november 26-án befejeződő versenysorozatára – amelyben Hosszú Katinka nemcsak úszóként, hanem klubtulajdonosként is érdekelt – azonban nem vonatkoznak a rendelkezések, sőt, a tervek szerint a csütörtökön kezdődő országos úszóbajnokságot is megrendezik.