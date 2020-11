Maradandó károsodást is okozhat a koronavírus az élsportolóknak

Magyarországon október végéig több mint 800 igazolt sportoló fertőződött meg a koronavírussal az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) adatai szerint. A tünetmentes vagy enyhe tünetes sportolók esetében sem ajánlott a testmozgás újrakezdése két-három héten belül, a különböző szívproblémák kialakulásának megelőzése érdekében pedig részletes kardiológiai vizsgálat javasolt – derült ki a Wáberer Kardiológiai Centrum közleményéből. Nem véletlenül:

Az OSEI ajánlásai alapján a versenyengedély tünetmentes sportolók esetében legkorábban négy héttel később adható ki, tünetes sportolóknál pedig 6 hét az ajánlott. Az otthoni edzésekkel is óvatosan kell bánni, véli Sári Csaba, a WKC sportkardiológiai ambulanciájának vezetője.

Ha tünetmentes vagy enyhe tünetes egy sportoló, ami 24 órán belül múló panaszokat jelent, két hét pihenés javasolt. Magával az edzéssel is lehet szívizomgyulladást provokálni. A versenyengedélyt legjobb esetben is három hét múlva lehet visszakapni. Ha súlyos lefolyású a betegség, akkor a versenyengedély visszaadása 4-6 hét, de a 3 hét pihenőt akkor is ajánljuk. Alacsony intenzitású, pulzuskontrollos testmozgást javaslunk erre az időszakra, a megszokottnál enyhébb terhelést