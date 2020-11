Nikolics reggel hétkor feküdt le, de senki se szólja meg ezért

Elsőnek Szalai Attila, a Rossi-csapat egyik legfiatalabb, 22 éves játékosa állt az újságírók elé – persze tisztes távolban – a pénteki, Telkiben tartott sajtóértekezleten. A Cipruson légióskodó védő focistacsalád sarja, édesapja, az idősebb Attila kétszeres válogatott védő volt, sziklakemény, és az MTK-val és a Váccal is bajnokságot nyert a nyolcvanas, kilencvenes évek fordulóján.

Fia, az ifjabb Attila az ősz talán legkellemesebb meglepetése, történelmileg pillanatok alatt bejátszotta magát a válogatottba, és a háromvédős szisztémában kirobbanthatatlan a bal oldalról, csütörtökön is a csapat egyik legjobbja volt.

Szalai arról is beszélt, hogy benne még mindig nem igazán tudatosult, hogy most már Eb-résztvevők, és 23 évesen megadatik neki az, ami nagyszerű magyar labdarúgók komplett generációinak nem: szerepelni egy Európa-bajnokságon.

A játékostól érdekes részleteket tudtunk meg a meccset megelőző történésekről.

Nikolics Nemanja már régi motoros, ő ott volt a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon is, és most karrierje második Eb-jére készülhet.

Úgy tűnik, én már Izland-specialista leszek, 2016-ban, Marseille-ben, az Eb-n a beadásomat az izlandi védő rúgta be a saját hálójába Böde Dani elől a 88. percben, most meg ugyancsak a 88. percben kotortam oda a labdát Loic Negónak az egyenlítő gólunk előtt – mondta a Mol Fehérvár rutinos csatára. – Nagyon köszönöm a szövetségi kapitánynak, hogy annak ellenére, hogy lemondtam Chicagóból a válogatottságot, mégis behívott a csapatba, és lehetőséget adott ezen a mérkőzésen is a szereplésre. Amikor Lovrencsics Gergővel melegítettünk a második félidőben, azt mondtuk egymásnak, mindegy, hogy mit, de valamennyit próbáljunk meg hozzátenni az egyenlítéshez, és ha lehet, akkor a győzelemhez is. Hát sikerült!