Puskásékra már alig emlékszik, de magyar sikert vár az edzőlegenda

Árok Ferenc három ország futballhőse. A 88 esztendős öregúr Magyarkanizsán született, a Tisza partján, alig öt kilométerre a magyar határtól, annak a déli oldalán. Hivatalosan 1932. január huszadikán.

Hivatalosan, de a valóságban két héttel korábban, csakhogy a szüleim előredátumozták a születési időpontomat, nehogy elvigyenek katonának – mondta lapunknak a legendás újságíró és labdarúgó-szakember. – Papíron Újvidéken lakom, de most már két éve Palicson élek, Szabadka mellett, egy luxusszínvonalú idősek otthonában. No nem én fizetem, hanem Zsemberi János, a Topolya futballklub tulajdonosa, aki így hálálja meg, hogy annak idején összehoztam Orbán Viktor miniszterelnökkel. A magyar kormány támogatása nélkül most nem tartana ott Topolya – sem a klub, sem pedig a futballakadémia –, ahol tart.