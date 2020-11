Nikolics: Meg kell céloznunk a világbajnokságot!

A vasárnap este 1–1-es döntetlennel végződő Magyarország–Szerbia Nemzetek Ligája labdarúgó-mérkőzés után az összecsapás főszereplői nyilatkoztak az M4Sportnak és a sajtóértekezleten az Indexnek is.

17 Galéria: Magyarország-Szerbia a Nemzetek Ligájában Fotó: Trenka Attila / Index

Kecskés Ákos, a találkozó magyar újonca:

– Nagyon bosszantott a bekapott gól, mert engem futott le Radonjics. De gyorsan reagáltam, tudtam váltani, túltettem magam a történteken, feljavultam, és ez a legfontosabb. Van karaktere ennek a csapatnak, a kvalitás is megvan bennünk. Nagyon jó a szerb együttes, nem volt könnyű ellenük futballozni, az összeszokatlanságunk volt az oka a hibázásnak. Nem izgultam, inkább vágy volt bennem, gyermekkori vágyam volt, hogy válogatott legyek, és ez most sikerült, és ez óriási boldogság. Nagyon jól játszottunk, szerintem megérdemeltük volna a győzelmet. A végén ugyan beszorultunk, egy kicsit elfogytunk, de még így is volt lehetőségünk, de sajnos rosszul döntöttünk.

Nikolics Nemanja, aki a gólpasszt adta Kalmár Zsoltnak:

– Igazából ez volt a játék, a kényszerítő. KáZsé (Kalmár Zsolt – a szerk.) nagyon jól beindult, a mozgása parádés volt, jó akcióból gólt tudtunk szerezni. Az első félidőben több gólt is rúghattunk volna. Sajnálom, hogy ma nem nyertünk, mert megérdemeltük volna a győzelmet. Óriási megtiszteltetés, hogy ma kapitány lehettem, próbáltam önmagamat adni, nem túlpörögni. Megkaptam a lehetőséget, megmutathattam, hogy mire vagyok képes. A török meccs után, őszintén szólva, azt gondoltam, hogy megnyerhetjük a csoportot. Ott négy-öt góllal győzhettünk volna. Az orosz meccsen is majdnem sikerült egyenlítenünk. Megérdemeljük, hogy itt állunk, ahol. Remélem, a szerbek odateszik magukat, és megverik az oroszokat, mi meg a törököket. Hatalmas potenciál van a csapatunkban, győzni kell. Tizennégy éve elmentem már Szerbiából, ez már nem annyira presztízsmeccs számomra. Még lehetünk csoportgyőztesek. Csütörtökön fantasztikus eredményt értünk el. Kint vagyunk az Eb-n, megérdemelten. Még hét-nyolc hónap hátra van az Eb-ig, ezt most félre kell rakni, és meg kell céloznunk a világbajnokságot. Szerintem ez benne van a csapatban, óriási erő van ebben a társaságban, képesek vagyunk erre a bravúrra! Apukámtól rögtön a lefújás után kaptam egy gratuláló sms-t, ilyen gyorsan nem szokott üzenni... Számomra a legjobb érzés, hogy az ellenfelek egyre jobban tisztelnek minket. Ez nagyon fontos! Jó ez az energia, ami a csapat körül van, de ezt a játékunkkal érdemeltük ki. Ezen az úton kell tovább menni. A csapat nagyon bízik a szövetségi kapitányban, mindenki beáll a sorba, és pluszt akar hozzátenni az összteljesítményhez. Jó úton vagyunk, szép jövő vár ránk.

Kalmár Zsolt, a magyar egyenlítő gól szerzője:

– Köszönöm Nikónak a gólpasszt, nagyszerűen észrevette, hogy megyek be a résbe, és elém adta a labdát. De a legfontosabb, hogy jól játszottunk. Azért van egy kis hiányérzetem, mert gólokkal kellett volna nyernünk, hiszen nagyon sok lehetőségünk volt. Nem volt könnyű nekem ez az utolsó év, térdsérülésem volt, majd a visszatérésem után három héttel eltört a bokám. Kemény időszak volt a számomra, de nagyon sokan mellettem álltak, sokat segítettek. Rengeteg munkát beletettem, hogy ismét itt legyek a válogatottban és Marco Rossi bízzon bennem, a teljesítményemmel ezt a bizalmat szeretném meghálálni.

Alekszandar Jankovics, Tumbakovics kapitány helyettese a szerb válogatott élén:

– Elég nehéz mérkőzést játszottunk egy kemény ellenféllel szemben, de önmagunkkal is megküzdöttünk a pótselejtezős vereség után. Próbatétel volt ez nekünk a skót meccs után. Kifejezetten megterhelő volt pszichésen is. Sokat futottunk, sokat hibáztunk, de sokat kezdeményeztünk. A körülményekhez képest elégedett vagyok az eredménnyel, bár jobb lett volna győzni. Igen, a mi kezünkben van a magyarok sorsa, tudom, de mi még mindig nyalogatjuk a sebeinket a skótok elleni vereség után. Három napunk lesz a felkészülésre a szerdai, oroszok elleni meccsre, optimálisan felkészülünk. Pár éve ifjúsági világbajnokok voltunk, ezt a generációt vissza kell hozni oda, ahová való.

Gera Zoltán, aki ezen az estén helyettesítette Marco Rossit:

– Nagyon gyorsan peregtek az események. Meglepődtem, amikor kiderült, hogy ott leszek csütörtökön Izland ellen a stábban, közben volt egy U21-es meccsünk, amit megnyertünk. Arra végképp nem számítottam, hogy Cosimo Inguscio is ki fog esni, de óriási élmény volt dirigálni ma a csapatot. Az első félidőben nagyon jól játszottunk, sorra alakítottuk ki a helyzeteket, domináltunk. A szünetben azt beszéltük meg, csak így tovább a második félidőben. Elfáradt a csapat a második félidőben, de a szerbek ellen ez normális, komoly minőséget képvisel a szerb csapat. Az utolsó tizenöt perc hektikusan alakult, kettészakadt a pálya. Igazságtalan lett volna a vereség, közelebb álltunk a győzelemhez, mint a szerbek, egyszer sem tudtak megverni bennünket. A játékosok csalódottak voltak a meccs után, mert meg akarták nyerni. Komoly mérkőzés volt, sokat kivett a játékosokból. Valahogyan regenerálódni kell szerdáig, majd Marco dönt a rotációról, az sem kizárt, hogy újabb játékos is bekerül a keretbe, erre a szabályok lehetőséget biztosítanak.