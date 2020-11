Kelendő a 2032-es olimpia megrendezésének lehetősége

Az ausztrál miniszterelnök támogatja Brisbane kandidálását a 2032-es nyári ötkarikás játékokra. Erről tárgyalt Scott Morrison ausztrál miniszterelnök és Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke Tokióban. Thomas Bach méltatta, hogy az ausztrálok már ennyire elöl járnak a tervezésben. Queensland állam, amelynek legnagyobb városa Brisbane, májusban a pandémia miatt felfüggesztette a pályázat előkészítésével kapcsolatos munkálatokat, mivel a koronavírus-járvány leküzdésére összpontosította a figyelmét – írta az MTI. Ausztrália eddig két alkalommal rendezett nyári olimpiát: 1956-ban Melbourne, 2000-ben Sydney volt a házigazda.

Kapcsolódó Újabb ország jelentkezett be a 2032-es olimpia megrendezésére Joko Widodo indonéz elnök elrendelte, hogy a kormány készítsen külön tervet.

A 2032-es nyári olimpia megrendezésére pályázik Indonézia és Katar is, és várhatóan India is ringbe száll. Európából Németország és Törökország fontolgatja, hogy kandidáljon. Szóba került még a két Korea esetleges közös jelentkezése is.