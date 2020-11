Rossit csábító ajánlatokkal környékezik, de őt csak a válogatott érdekli

Marco Rossi, a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nyomot akar hagyni maga után a magyar futball történetében, és momentán nem érdeklik az innen-onnan befutó ajánlatok, hiszen 2021. december 31-ig szól a szerződése. Sigér Dávid a holnapi, Törökország elleni Nemzetek Ligája-csoportzárón is meg akarja mutatni, mennyire fontos tagja a sikert sikerre halmozó keretnek

Kezdésként Marco Rossi szövetségi kapitány beszélt a szerdai Magyarország–Törökország Nemzetek Ligája-mérkőzést (Puskás Aréna, 20.45 óra, tv.: M4 Sport) megelőző várakozásairól online sajtóértekezlet keretében.

Szerbia ellen nagyon rendben volt a csapat teljesítménye – mondta a kapitány. – Sajnos, Sallai, Orbán, Gulácsi és Szalai után most Szoboszlai is hiányozni fog! De megvan az önbecsülése a csapatnak, ami nagyon fontos. A török erős válogatott, jó játékosokkal, akik az európai topbajnokságokban játszanak. Csapatjátékkal akarjuk ellensúlyozni az ellenfél kiemelkedő egyéni képességeit. Ha megvan a jó csapatjáték, akkor ki tudnak domborodni az egyéni erősségeink is.

Hívott-e be a kapitány új játékosokat?

Úgy hiszem, hogy a világ legértelmetlenebb dolga lenne, ha az utolsó meccsnapra behívnánk valakit, aki eddig nem volt velünk. Hiszen nem edzett a kerettel! Ez a keretünk van, ezzel játszottunk mostanáig. Egy válogatott edzőjének lenni sokkal több annál, semmint előhúzni neveket a kalapból.

Ha most Marco Rossi elé tennének egy hosszú távú szerződést, aláírná?

Nekem most is van egy 2021. december 31-ig szóló szerződésem. Tehát még egy évig biztonságban vagyok... De nem tagadom, hogy az elmúlt másfél évben sok ajánlatot kaptam, érdekeseket is, de mindegyiket elutasítottam. Az én prioritásom ugyanis az, hogy kijuttassam Magyarországot az Eb-re. És ez sikerült!

Nyomot akartam hagyni magam után a magyar futball történetében.

Most pedig csak a holnapi mérkőzés jár a fejemben. Győzni akarunk! A meccs után viszont le ülhetünk tárgyalni a magyar szövetséggel. A magam részéről hajlandó vagyok a folytatásra.

Bármi is lesz a törökök elleni meccs eredménye, elégedetten fogja lezárni a 2020-as évet?

Elégedett leszek, az biztos, de hogy teljesen-e, az a holnapi meccs eredményétől függ. A fiúk szeretnék megszerezni a csoportelsőséget, mert az A-ligában akarjuk folytatni. Lehet, hogy a döntetlen is elég ehhez, de balszerencsés esetben akár még győzelemmel sem juthatunk fel. Mindenképpen nyerni akarunk.

Az M4 Sporttól kapott segítség, a taktikai kamera rákötése a laptopjára, mennyiben segítette abban, hogy kövesse az Izland-meccset?

Szeretném megköszönni az M4 Sportnak ezt a segítséget. Sajnos, a jel fáziskéséssel érkezett, nem volt alkalmas arra, hogy valós időben kommunikáljak a kispaddal, Ezért végig a televízió adását kellett követnem.

Hogyan értékeli Gera Zoltán munkáját? Meddig juthat ő edzőként?

Zoli edzői munkáját elsősorban az U21-es válogatott élén végzett tevékenysége alapján lehet megítélni, még időre és sok tapasztalatra van szüksége. Úgy tűnik, predesztinálva van a karaktere alapján, hogy kiváló pályát fog befutni edzőként.

Akik nem léptek pályára eddig, Törökország ellen lehetőséget kapnak?

Most, hogy már túl vagyunk több mérkőzésen, gyakorlatilag már mindenki kapott lehetőséget. Kecskés például 90 percet játszott Szerbia ellen, méghozzá jól, a gól ellenére, ami persze egy félrenézés miatt kicsit az ő lelkén szárad. Mindenki felé teljes a bizalmam.

Melyik üzenet, gratuláció érintette meg leginkább azok közül, amiket kapott a napokban?

Valóban sok gratuláló üzenetet kaptam, barátoktól, szurkolóktól, családtagoktól. Nem is volt megleptés ez a rengeteg üzenet. De ha ki kell emelnem valamit, akkor leginkább az ismeretlen szurkolók üzenetei érintettek meg. Mindenkinek gratuláltak, a stábnak, a játékosoknak, nekem. Arra kell gondolnom, hogy a magyarok kilencven százaléka szeret engem.

Mi nem tetszett a szerbek ellen, miben kell változtatni holnap?

Nincs olyasmi, amin feltétlenül változtatni kellene, nem lehet panaszom a mutatott játékra. Meg kell ismételnünk azt a csupaszív játékot. Ha mégis kérhetnék valamit: tartsuk meg a presszing, az odafigyelés szintjét 90 percig, de azt hiszem, ez lehetetlen, hiszen fáradtak leszünk, mert ez lesz hat nap leforgása alatt a harmadik meccsünk. Okosan kell beosztani az erőnket, hogy maradjon a második félidőre is. Szerbia ellen mi uraltuk a játékot az első félidőben, sajnos, kevés erő maradt a másodikra.

Milyen tanulságokat lehet levonni a mögöttünk hagyott másfél hét tapasztalataiból?

Szakmai oldalról már hosszabb ideje előre nem látható bizonytalanságokkal kellett megküzdenünk. A kispadtól távol maradva kellett irányítanom a munkát. Szeptember óta stresszes, feszült körülmények között kellett dolgoznom. Büszke vagyok arra, hogy a válogatott a befektetett munka és az egyéni tehetség révén kivívta magának a nemzetközi futballközösség tiszteletét. Számos interjút, hírt, újságcikket olvastam, és ezekből kiderült, hogy most sokkal jobban tisztelnek bennünket, mint tavaly ilyenkor, amikor például Ryan Giggs leszólta a csapatunkat. Mindig is zavart, sőt fájt, amikor lebecsülték a magyar válogatottat.

Milyen visszhangja van a sikereinknek Olaszországban, kaphat-e ajánlatot Olaszországból, a Serie A-ból sikeres Eb-szereplés esetén? És meddig kell még karanténban maradnia?

Olaszországban nagy érdeklődést váltottak ki a sikereink, tévéinterjúkra kértek fel, a szaklapoktól is kerestek, de valamennyi kérésnek nem tudtam eleget tenni. Ami az ajánlatokat illeti, tisztázzuk: mit értünk jó teljesítmény alatt. Mert aki azt gondolja, hogy tovább kell jutnunk a csoportból az Európa-bajnokságon, az kórházi beutalóra szorul. Portugália, Franciaország és Németország ellen papíron nincs esélyünk, de a győztes mentalitás nagyon fontos lesz. Az esetleges ajánlatok, bárhonnan is érkezzenek, most nem érdekelnek. Én teljesen jól vagyok, a feleségemnek még vannak enyhe tünetei. Jövő hétfőn lesz egy teszt, ami után kiderül, hogyan tovább.

A játékosok közül Sigér Dávid, a Ferencváros fedezete vett részt az online-sajtóértekezleten.

A törökök elleni lesz a huszadik tétmeccse ősszel Sigér Dávidnak, hogyan lehet ezt bírni erővel?

Ez édes teher, nagyon szívesen megyek egyik meccsről a másikra. Pozitív energiával töltődök fel ilyenkor, belekerültem egy pozitív spirálba, ami repít előre. Egy sportoló ilyesmire vágyik, ilyenkor nem lehet megállni gondolkodni, meg kell próbálni gyorsan regenerálódni, és hozzá kell tenni a magadét a következő sikerhez.

Mekkora szerepe van a Puskás Arénának abban, hogy a magyar futball új szintre lépett?

Emlékszem, amikor épült ez a csodálatos aréna, mondtam a feleségemnek, bárcsak pályára léphetnék, nem is egyszer, ebben a fantasztikus stadionban. És sikerült. Akkor még nem gondoltam, lesz olyan alkalom, hogy nézők nélkül... De így is mondhatom, hogy hozzájárul az Aréna a sikereinkhez. Még a külföldön játszó társaim is elámultak, amikor beléptek ide. Ez a nemzetközi szinthez méltó stadion!

A távoli lövések erőltetése edzői elvárás Önnel szemben?

Nemcsak velem szemben, mindenkinek kell lőnie távolról, ha olyan helyzetbe kerülünk. Ezeket el kell vállalni. Ezzel elbizonytalanítjuk a védelmet is. Ez így van rendjén, nem kell a jónál is jobb helyzetet keresni.

Tud-e különbséget tenni az Eb-re kijutás és a Fradi remek BL-szereplése között?

Nehéz... Inkább párhuzamot vonnék: mindkettő roppant fontos történelmi pillanat Magyarországnak és a magyar embereknek, akár a határon túl is. Örülök, hogy rengeteg embert tehettünk ezzel boldoggá, nem véletlenül annyira népszerű a labdarúgás, mindenki vágyik a pozitív élményekre. Fantasztikus érzés örömet szerezni a honfitársainknak.

Most ünnepelte Dibusz Dénes a harmincadik születésnapját, felköszöntötték?

Minden napra nem kell ünneplés, de az egyik közös ebéd előtt Dénest felköszöntöttük, kapott egy tortát is.

Szergej Rebrovval beszélt-e mostanában?

Nem.

Érzi-e az esélyt, ha a törökök ellen jól játszik, akkor a kezdő tizenegybe is bebetonozhatja magát?

Konkurenciaharc mindig van a válogatottban. Most kiemelkedő a mentalitásunk, aki esetleg nem kapja meg a lehetőséget kezdőként, az is mindent hozzátesz csereként. Aki beáll, úgy álljon be, hogy azon állhat vagy bukhat a mérkőzés. Szeretnék minél stabilabb teljesítményt nyújtani, hogy mindig beszállhassak, ami pedig ellenfélfüggő is, hogy kezdek-e vagy a padról lépek pályára.

(Borítókép: Marco Rossi a magyar válogatott szövetségi kapitánya a Montenegró Magyarország barátságos labdarúgó-mérkőzésen Podgoricában 2019. szeptember 5-én. Fotó: MTI / EPA / Boris Pejovic)