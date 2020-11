Curtist kiállították dulakodásért, több meccsről eltilthatják

Csütörtökön Curtis csapata, az Újpesti Futsal Klub a budapesti Issimo ellen játszott. A rapper nemrég tért vissza a pályára, de most majdnem verekedésbe keveredett, és a bíró ki is állította – írja a Bors.

A rapper, Széki Attila állítólag az egyik 15–16 éves csapattársa védelmére kelt. Curtis azt nyilatkozta, hogy végtelenül feldühíti, amikor egy idősebb játékos egy nála sokkal fiatalabbat próbál meg bántani a pályán, ezért is érezte úgy, hogy mindenképpen közbe kell avatkoznia. A leírtak szerint nem ütött meg senkit, csak kicsit megrángatta az ellenfél játékosát, hogy „tudja, hol a helye”. Az Újpest és az Issimo játékosát egyaránt kiállították.

A bulvárlap megkérdezett egy szakértőt is, aki szerint Curtis akár hétmeccses eltiltást is kaphat, ha a mozdulatával sérülést is okozott.