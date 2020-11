Hosszú Katinkáék ligáját szorongatják a hitelezők

Az első pillanattól kezdve nem tűnt egyszerű vállalkozásnak az ukrán oligarcha, Konsztantyin Grigorisin tavaly beindított projektje, a Nemzetközi Úszóliga (ISL). Az üzleti modell nem kecsegtetett anyagi haszonnal, legalábbis nem rövid távon, és most, hogy a koronavírus-járvány éppen többé-kevésbé romba dönti a (sport)világot, jelentős adósságokkal küzd a vállalkozás. Az Insidethegames.biz portál úgy tudja, szorongatják a hitelezők az ISL-t, lejárt a törlesztés határideje.

Az ISL-lel szerződésben álló LiveWire Sport nevű kommunikációs cég utasította ügyvédjeit, hogy indítsanak jogi eljárást a Konsztantyin Grigorisin tulajdonában álló vállalkozás ellen, mivel az hat számjegyű dollárösszeggel tartozik a sorozat első évfolyamában nyújtott szolgáltatások fejében, és a tartozást nem törlesztette a meghosszabbított fizetési határidőig, október 20-ig.

Tíz hónapot vártunk az első idényben nyújtott szolgáltatásaink ellenértékének kifizetésére, mindhiába, annak ellenére, hogy az ISL elismeri a tartozás létét. A LiveWire Sport roppant nehéz körülmények között is példás munkát végzett az ISL kommunikációjában, rászolgáltunk a fizetségre. Ügyvédeink az Egyesült Királyságban és Svájcban – ahol az ISL be van jegyezve – is pert indítanak a tartozás behajtására – áll a hitelező közleményében.

Mint ismeretes, az ISL második idényét teljes egészében Budapesten –a Duna Arénában – buborékban bonyolították le. Szombaton és vasárnap fejeződik be a küzdelemsorozat a döntővel, amelyet négy csapat, a Cali Condors, a címvédő Energy Standard, a London Roar és az LA Current vív. (Hosszú Katinka franchise-a, az Iron nem jutott be a fináléba.) Jean-François Salessy, az Energy Standard általános igazgatója múlt héten lemondott posztjáról egy kőkemény nyílt levél kíséretében, amelyet Grigorisinnek címzett. Salessy élesen bírálta az ISL vezérkarát, és azt állította, hogy miközben a cég hajszálpontosan kifizeti az úszók és az edzők járandóságát, az úszók ügynökei, a csapatfőnökök, a szolgáltatók, technikusok és az egyéb kiszolgáló személyzet nem kapják meg a bérüket. Úgy tudni, az IMG Media nevű cég is vár a jussára.

Az ISL válaszában azt állítja, hogy az összes költségeinek mindössze 5 százalékával adós, és ígéri, hogy mielőtt nekifogna a harmadik idény tervezésének, minden, jelenleg még fennálló tartozását rendezi.

Komoly bevételekre számítottunk, azonban a pandémia keményen sújtotta a kereskedelmi tevékenységünket, a bevételi terveink nem valósultak meg. Változásra van szükség marketingtevékenységünkben – áll a közleményben.

A nehézségek ellenére az ISL közleménye azt állítja, hogy a termék – maga a rövid pályás versenysorozat – „fantasztikus” volt a második idényben is. Továbbá az is benne van a közleményben, hogy az ISL gyakorlatilag megmentette a sportágat akkor, amikor bezártak az uszodák, és nem volt semmiféle úszóverseny az ISL viadalait leszámítva.

(Borítókép: A női 100 méteres pillangóúszás rajtja a Nemzetközi Úszóliga (ISL) második mérkőzésén a Duna Arénában 2020. október 18-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)