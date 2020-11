Hosszú Katinka nem elégedett, de egyre motiváltabb

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka nem elégedett a teljesítményével, de úgy érzi, nagy lökést adott neki a Nemzetközi Úszóliga (ISL), amelynek küzdelmeit a Duna Arénában rendezték meg.

A világbajnok magyar úszó az M4 Sport Sporthíradóban elmondta, hatalmas sportdiplomáciai sikernek tartja, hogy az ISL befektetőjét sikerült meggyőzni a magyarországi rendezésről.

Az úszók és a szakmai stábok is nagyon élvezték az ittlétet, Magyarországról és Budapestről pedig továbbra is úgy beszélnek, mint a kedvenc versenyhelyszínükről, ahol most ráadásul több világcsúcs is megdőlt