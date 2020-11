Eltűnt az egyik angol gól – a színes 6:3 kulisszatitkai

Abban, hogy a gondolat testet öltött, Baumstark Tibornak, a Spíler 2 szerkesztő-műsorvezetőjének és Marosi Gergelynek, a Mito ügynökség kreatív igazgatójának is óriási szerepe volt.

Igen, csakhogy addigra megérkezett a pandémia első hulláma, ami azért nagyban nehezítette a munkálatokat. Az első feladat magának a kópiának a megtalálása volt, és már itt csaknem elakadt a vállalkozás. Kiderült, hogy Magyarországon – hihetetlen módon – nincs meg a 6:3 filmtekercse (!)

Hosszas kutatás után a nyomok Londonba vezettek, az eredeti felvételt készítő BBC-hez. Igen ám, de még hihetetlenebb módon a brit közszolgálati televíziónál nem tudták, hogy hol őrzik a kópiát! Végül találtak egy öreg bácsit, aki emlékezett rá, melyik raktár melyik polcán porosodik a tekercs – valahogy úgy képzeljük ezt el, mint az első Indiana Jones-film záró képsorait...

Felesleges hangsúlyozni, milyen szemcsés, széteső lett így a felvétel, de még ennek is örülnünk kellett. A digitális utómunka minden várakozást felülmúlt, mi több, a magyar gólokat és az egyik angol gólt – az elsőt, Sewellét, mivel Mortensennek a 34. percben szerzett gólja egyszerűen nem volt meg, eltűnt, Alf Ramsey tizenegyesét meg nem volt érdemes – ki is színezték!

Visszatérve arra, hogy a színezés nem egyszerű, hozzátehetjük: nem is olcsó, a finanszírozó cég szerint az egész projekt pont annyiba került, mint egy közepes reklámkampány.

Baumstark Tibor szerkesztő-műsorvezető Hrutka János 24-szeres válogatott labdarúgóval és Szabó Péter blogger-újságíróval kommentálta a stúdióból, a közvetítés pedig Matuz Krisztián és Bozsik Péter reszortja volt – utóbbi természetesen a 6:3 egyik legendás hősének, Bozsik Józsefnek a fia.

Aranyos adalék, hogy a szerdai tévéadás másnapján e sorok íróját felhívta régi ismerőse, Zakariás Ágnes, az évszázad mérkőzésén fantasztikus teljesítményt nyújtó Zakariás József lánya. A hölgy meghatottságtól elcsukló hangon beszélt arról, mennyire jólesett neki, hogy Baumstark kolléga kiemelte „Zaki” remek játékát, és hogy legalább tizenöt évvel megelőzte korát a budafoki születésű MTK-klasszis, ahogy negyedik hátvédként gyakorlatilag felfedezte a beállós szerepkörét. Ezek után nem csoda, hogy Ágnes elkérte tőlem Baumstark Tibi telefonszámát...

Idén áprilisban hívtak fel a Mitótól, számunkra így kezdődött a projekt – idézte fel Baumstark kolléga. – Az volt az elképzelésünk, hogy a közvetítés hasonlítson egy Premier League-mérkőzéséhez, hiszen azokat is mi sugározzuk Magyarországon, és végtére is ezt a találkozót is Londonban, az akkor még Empire, azaz birodalmi stadionnak nevezett Wembley-ben játszották. És ha esetleg valaki azt hinné, hogy mi, magyarok ragasztottuk erre a barátságos meccsre az évszázad mérkőzése nevet, akkor nem árt tudni: az eredeti angol közvetítésben is a „Match of the Century” kifejezést használják.