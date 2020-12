Agyonnyomta Szilágyi Liliánát a gigantikus családi örökség

Az ember azt gondolná, hogy Szilágyi Liliána a génjeiben hordozza (hordozta?) a nagyságot. Nagyapja a valaha volt talán legcsodálatosabb vízilabdázó, a háromszoros olimpiai bajnok Gyarmati Dezső, nagyanyja a nemzedékek nőideálja, megannyi sikerfilm sztárja, Bara Margit, édesapja a négy olimpián szerepelt remek úszó, sikeres ügyvéd Szilágyi Zoltán, és a nagypapa első felesége sem akárki volt: a szintén olimpiai bajnok Székely Éva, a nemzet sportolója. Ezek után Liliána karrierje a sikerek, bukások és visszakapaszkodások, a sodródás, az útkeresés tíz éve, amely most – úgy tűnik – kínos véget ért. A 24 éves úszónő ugyanis bejelentette, egyelőre leáll, nem indul a tokiói olimpián.

Szilágyi Liliána, a Ferencváros Eb-ezüstérmes, kétszeres ifjúsági olimpiai bajnok úszója hétfőn közölte klubja honlapján, hogy „úgy döntött: 2021 nyaráig nem indul versenyen. A 24 éves úszónő a döntést egyeztette az FTC-vel, amely hozzájárult ahhoz, hogy Liliána 2021 nyaráig nem úszik versenyszerűen. A versenyzőt támogatja edzője, az úszószövetség és klubja, a Ferencváros is és mindannyian várják vissza a medence partjára.”

Eddig a közlemény, amely praktikusan azt jelenti, hogy a 24 éves sportolónő kihagyja a tokiói olimpiát. Amely 2012 (London) és 2016 (Rio de Janeiro) után a harmadik lett volna a pályafutásában. Hogy mi áll a döntés hátterében, arról csak találgatni tudunk, a fenti közleményben az áll, hogy

nem visszavonultam, nem abbahagytam az úszást, csak muszáj megállnom, és magammal, a testemmel, valamint a lelkemmel törődni, azt rendbe tenni. Fiatal vagyok, lehetek még ismét bajnok, érhetek el nagyszerű eredményeket. És szeretnék is elérni…

Továbbá, hogy

nem tudják, min mentem, megyek keresztül. Talán az a legjobb, ha úgy fogalmazok, hogy időre van szükségem. Azt szokták mondani, emberből vagyunk. Egy gépnek nincsenek érzései, nekem vannak. Időt kértem és kaptam a Fraditól, amiért nem győzök elég hálásnak lenni.

Szilágyi közölte, egy jó darabig nem nyilatkozik senkinek, de Orosz Andrea, az FTC úszó szakosztályának vezetője az Indexnek annyit nagy nehezen elárult, hogy nem kíván Liliána „pszichiátriai problémáiról” nyilatkozni, továbbá azt is megerősítette, hogy a klub a leállás hónapjai alatt is folyósítja az úszónő fizetését, magyarán nem hagyja sorsára a 24 éves sportolót.

Sós Csaba szövetségi kapitány megértéssel fogadja a válogatott kerettag úszó döntését, annyit azért megjegyzett, hogy jólesett volna neki, ha Liliána legalább felhívja őt, de ez az elmúlt hónapokban nem történt meg. A szakember már egy héttel ezelőtt is közölte velünk, hogy Liliánát régóta nem látták az uszodában, de akkor annak nem tulajdonítottunk különösebb jelentőséget. „Nem neheztelek ezért, van szegénynek éppen elég baja”, fűzte hozzá Sós mély empátiáról tanúskodva.

Szilágyi edzője Shane Tusup. Volt? Amikor az amerikai trénert megkerestük, csak szóvivőjéig jutottunk el, aki annyit mondott, a Fradi nem szeretné, ha nyilatkoznának Szilágyi átmeneti (?) visszavonulásáról, és ők ehhez tartják is magukat.

Itt tartunk most

Óriási, de labilis tehetség

Szilágyi Liliána pályafutása – erre már kevesen emlékeznek – a három éve elhunyt legendás edző, Széles Sándor műhelyében indult, A Jövő SC Veoliában. „Kifejezetten Dezső bácsi kérésére került hozzám”, nyilatkozta akkor Széles, utalva Liliána nagypapájára, Gyarmati Dezsőre. (Úszni a Széchy SE-ben tanult meg, de 2009-től, amikor Széles és a szárnyait bontogató Virth Balázs – ma már a világbajnok Kapás Boglárka mestere – vette „kezelésbe”, akkor lódult meg Lilu karrierje.) 2011-ben 2:12,97 perces idejével 200 méter pillangón az európai ifjúsági ranglista első helyére került, 2012-ben, Antwerpenben 2:10.53 perccel ifjúsági Európa-bajnok lett ugyanebben a számban.

A londoni olimpián 100 méter pillangón indult, és itt érte élete első komoly kudarca: legjobbjától több mint egy másodperccel elmaradva, 1:00.34 perces idővel csak hatodik lett futamában, és kiesett. Utána zokogott az uszoda egyik félreeső szegletében, és csak egyvalaki ment oda hozzá vigasztalni: Shane Tusup. (Mindezt egy tavalyi interjúban árulta el az úszónő, amikor arról beszélt, miért állt be az amerikai edző, Hosszú Katinka korábbi férje „istállójába”.)

A 2013-as esztendő már a Kőbánya SC-ben találja Liliánát, és Turi György keze alatt, a gyilkos edzések hatására tovább fejlődik. A dubaji junior vb-n 200 méter pillangón ezüstérmes ( 2:09,46), de nem elégedett ezzel az eredménnyel. A biztonság kedvéért 100 méter pillangón is második (58.73).

2014 Liliána eddigi legjobb éve. A nancsingi ifjúsági olimpián mind a 100 (57,67 mp), mind a 200 méter pillangót (2:06,59 perc) megnyeri, utóbbit junior világcsúccsal, ezt az eredményét azóta sem tudta megjavítani.

A 2015-ös kazanyi vb-n 200 méter pillangón hetedik, százon el sem indul. Szakít Turi Györggyel, aki akkor azt nyilatkozta e sorok írójának, hogy

Szilágyi Liliána már nem vállalta azt az edzésmunkát, amit én mindenkitől megköveteltem, 58 évesen pedig már nem tudok, és nem is akarok változtatni.

A következő állomás 2015 szeptemberében a Bp. Honvéd volt, ahol az édesapa, a négyszeres olimpikon Szilágyi Zoltán és Kovács László vette át Liliána szakmai irányítását.

Szakmai okokból váltani szeretnénk, valamit másképp akarunk csinálni. Turi kompromisszumok nélküli maximalizmusa az edzéseken már nehezen volt követhető Liliána számára, a vége felé már fájtak neki ezek az edzések, s mivel nagyon erős gimnáziumba járt, könnyítéseket kértünk. Ezt Turi megadta, de egy idő után már nem fért bele több kompromisszum – nyilatkozta akkor nekem az édesapa.

Minden évben új edző

Liliána 2012-ig Széles Sándor tanítványa volt, s Gyurtáék mesterénél a hangsúly nem a mennyiségen, hanem a minőségen volt – szinte példa nélküli, hogy Szilágyi még tizenöt éves korában is csak délutánonként edzett, heti öt-hat alkalommal. Ez Turinál nyilvánvalóan változott, azaz változott volna, de a kényszerű kompromisszumok nem tették lehetővé, hogy Liliána a többi Turi-tanítvány edzésadagjait teljesítse.

Azt akarom, hogy a lányom élvezze az úszást, s még ha esténként el is fárad, másnap mosolyogva menjen le újra az uszodába. Ebben Kovács László barátom, egykori versenyzőtársam, a Vasas edzője segítségemre lesz – mondta a szakedzői diplomával rendelkező édesapa.

Kovács „Kokó” keze alatt szárnyalt Liliána, májusban a londoni Eb-n a 100 méteres pillangóúszás döntőjében 57,54 másodperccel hiába úszott országos csúcsot , mindössze 2 századmásodperccel lemaradt a dobogóról, majd két nappal később a 200 méter pillangó döntőjében 2:07,24 másodperces idővel másodikként csapott a célba, egy századdal maradt el a győztes német Franziska Hentkétől. Mindenki azt hitte, a riói olimpia Lilu diadalmenetét hozza.

A Bp. Honvéd 19 éves szupertehetsége akkor országos feltűnést keltő, kissé hektikus nyilatkozatában – amelyet néhány hónapon belül követett még egy-két, meghatározhatatlan műfajú, egyenes adásban közvetített érzelemkitörés – azt találta mondani:

Most második vagyok Európában […], de mindez nem érdekes, inkább most történjen meg, mint az olimpián. Akkor én leszek a legjobb.

Mondta Lilu, majd 50 nappal az olimpia előtt kirúgta edzőjét, Kovácsot, és vele együtt – nem tévedés – az édesapját is, akivel azóta sincs beszélőviszonyban. Ma már tudjuk, az olimpián a tizedik legjobb idővel középfutamából nem tudta beverekedni magát a döntőbe londoni sikerszámában, igaz, Kovács László – az az edző, aki rövid, de célirányos felkészüléssel Eb-ezüstre vezette tanítványát – helyett akkor már a Szabó József, Csende Zsolt, Ramocsa Gábor triumvirátus kormányozta Lilut, hogy merre, arra keressük meg a választ a riói jegyzőkönyvben.

2016 szeptemberében megjelent a Swimswam.com amerikai szakportálon, hogy a kétszeres ifjúsági olimpiai bajnoknő 2017 januárjától ösztöndíjasként Gainesville-ben a University of Florida hallgatója lesz, edzéseit Gregg Troy, a legendás Ryan Lochte egykori trénere irányítja. Addig is Egressy János, a TFSE szakvezetője karolta fel.

Semmi sem indokolja, hogy igent mondjak, de – mit tagadjam – megsajnáltam Lilut. Tudom, semmi értelme valakit három hónapig edzeni, de lehet, hogy mégis bevállalom. Ha már senkinek sem kell szegény.

És bevállalta.

Rövid életű floridai kaland

A floridai kaland sem tartott sokáig, és miután Liliána a 2017-es budapesti vb-n 100 méter pillangón a kilencedik, kétszázon a hetedik helyen végzett, szeptember 25-én az Instagram-profilján jelentette be, hogy a brazil Arilson Silva lesz az edzője, de nem ám akárhol, hanem – Ukrajnában! A valóságban Liliánát 2017 szeptemberében eltanácsolták a gainesville-i egyetemről, amikor kiderült, hogy közben klubjában, a Honvédban fizetést kap, és pénzdíjas versenyeken is indult, ami, ugye, nem egyeztethető össze az amerikai college-okban szigorúan vett amatőrszabállyal. (Kovács állítja, megegyeztek, hogy a versenyei pénzdíjának harminc százalékát ő kapja, Szilágyi a mai napig nem osztotta meg vele akkori bevételeit, az edző szerint több mint egymillió forinttal tartozik neki.)

A kacskaringós életpálya következő állomása tehát Ukrajna volt. Szilágyi 2017 őszén, a sikertelen budapesti vb után az ukrán válogatott élversenyzőit gardírozó brazil „sztártréner”, Arilson Silva szárnyai alá került. Silva korábban a 100 méter gyors világcsúcstartóját, olimpiai bajnokát, César Cielo Filhót edzette, továbbá Joao Gomes Juniort. Apró szépséghiba, hogy utóbbit 2015-ben fél évre eltiltották doppingszerek használata miatt.

Aztán a csodatévőnek tartott brazilról is kiderült, hogy nem az, és a szintén nem túl sikeres (200 pillangón gyenge idővel 6. hely) 2018-as glasgow-i Eb után Lilu a Népligetben tűnt fel, ahol Molnár Ákos lett az edzője, bár hivatalosan csak 2019-ben igazolta le a Ferencváros. Közben az ESPN amerikai sportcsatorna nagy visszhangot keltő portréfilmet forgatott a már-már betegesen extrovertált Szilágyiról, aki egy női honlapon vezetett blogjában kitárulkozva arról írt, hogy éveken át bulimiában szenvedett.

A 2019-es kvangdzsui vb sem sikerült igazán, 100 pillangón 26., 200-on hatodik lett, majd a vb után újból edzőt váltott, és immár Shane Tusuppal folytatta a munkát. Ahogy a Nemzeti Sportnak adott interjúban fogalmazott, „darabjaira szedtük a technikámat, és most rakjuk össze újból.” Csakhogy az összerakás nem sikerülhetett túl jól, mert Sós Csaba szövetségi kapitány nem vitte ki Lilut a 2019 decemberi glasgow-i rövid pályás Eb-re, és nem azért, amit a versenyző állított – nevezetesen, hogy Tusup miatt pikkelnek rá –, hanem

Jelen pillanatban Lilu nincs olyan formában, hogy elinduljon egy kontinenstornán. 200 pillangón 2:18-as időt úszott a világkupán, ez egyértelműen edzetlenségre utal.

Közben Tusup You Tube-csatornáján folyamatosan ment az Olympic Dark Horse című videófolyam, amely Szilágyi és a Tusup-istálló többi versenyzőjének tokiói felkészülését volt hivatott demonstrálni, csakhogy idővel Földházi Dávidtól Bujdosó Zsomboron és az olasz Ilaria Cusinatón keresztül a lengyel Wojciech Wojdakig és a brazil Nana Almeidáig mindenki lemorzsolódott, viszont ősszel csatlakozott Holoda Péter! Tusup egyre inkább labdarúgókkal kezdett foglalkozni – Dzsudzsák Balázzsal, Bogdán Ádámmal, Hahn Jánossal és főleg Szoboszlai Dominikkel, de a teniszező Babos Tímea is felbukkant nála, sőt, az amerikai ezermestert a III. Kerület NB III-as futballcsapat le is szerződtette erőnléti edzőjének.

De ekkoriban Lilianáról már nem nagyon szállingóztak a hírek, ahogy említettük, szeptember óta keveset tudtak róla úszósportunk vezetői. Mígnem hétfőn jött a sokkoló bejelentés az időleges (?) visszavonulásról.

Hogy most mi az ábra, arra csak következtetni tudunk. A Ferencváros – ahogy Orosz Andrea szakosztályvezető jelezte lapunknak – folyósítja Liliána fizetését, a Gerevich-ösztöndíjat is kapja az úszónő, sőt, edzője, Shane Tusup is jogosult még legalább egy évig a Kiemelt Edzői Programban kapott havi 800 000 forintra.

Liliána pedig – a Fradi.hu-nak adott interjút leszámítva – hallgatásba burkolózik. Nyilván nem könnyű neki, életének eddigi 24 éve vélhetően az ősök szinte megismételhetetlen sikerei által rá rótt teherrel való küzdelemben teltek. Ez a küzdelem felőrölte a szellemi és testi erejét.

De még csak 24 éves. Talán van újrakezdés.

Nem feltétlenül a medencében. Azon kívül is van élet.

Egészen biztosan kevésbé stresszes.

Borítókép: Huszti István / Index