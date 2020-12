Banánok már nem repülnek, de még tombol a rasszizmus a sportban

A nemzetközi labdarúgásban az elmúlt években kulcskérdéssé vált a rasszizmus és annak kezelése. A 2007-es év fordulópontként is tekinthető, ugyanis ebben az évben történt többek között az, hogy

az akkor az Olympique Lyonban játszó Milan Baros azt mondta a Rennes támadójának, Stéphane Mbiának, hogy „bűzlesz” – a cseh futballistát bár rasszizmus vádjában nem találták bűnösnek, de három mérkőzésre el tiltották ,

azt mondta a Rennes támadójának, hogy „bűzlesz” – a cseh futballistát bár rasszizmus vádjában nem találták bűnösnek, de három mérkőzésre el , a vád szerint Roman Weidenfeller, a Borussia Dortmund kapusa „fekete disznónak” hívta Asamoah Gyant,

a Borussia Dortmund kapusa „fekete disznónak” hívta a Litvánia–Franciaország-meccsen a hazai szurkolók egy olyan molinót feszítettek ki, amin Afrika térképe volt látható a francia zászló színeire festve, a „mi támogatjuk a francia diverzitást” felirattal,

az izraeli Avram Grant – akinek édesapja lengyel származású holokauszttúlélő volt – lett a Chelsea menedzsere, és halálos fenyegetéseket is kapott az angol szurkolóktól.

Az egyik legemlékezetesebb momentum 2014 áprilisában történt, amikor a Barcelona a Villarreal otthonában vendégeskedett. A katalánok védője, Daniel Alves ment ki elvégezni egy szögletet, a hazai szurkolótáborból pedig egy banánt dobtak a pályára. A brazil futballista jól reagált: felvette és megette a gyümölcsöt, majd eldobta a héját és elvégezte a sarokrúgást.

Súlyos következményekkel járt a tavaly októberi Bulgária–Anglia Európa-bajnoki selejtező is, amelyen a hazai szurkolók Tyrone Mingst inzultálták, valamint náci karlendítéseket is tettek. A bolgár szövetséget megbüntették, Boriszlav Mihajlov elnök pedig lemondott.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) és az UEFA is elindította a „say no to racism” néven futó rasszizmusellenes kampányt már évekkel ezelőtt. 2019 áprilisában Aleksander Ceferin UEFA-elnök kezdeményezésére engedélyezték, hogy

a játékvezetők megállítsanak egy mérkőzést, ha rasszista incidens történik, Gianni Infantino FIFA-elnök pedig kemény szankciókat ígért.

A labdarúgás szereplői közül azonban többen is azon az állásponton vannak, hogy a nemzetközi szervezeteknek még szigorúbban kellene fellépniük a fajgyűlölet ellen.

Az Egyesült Államokban szintén mély gyökerei vannak a rasszizmusnak, és ez a sportpályákon is megmutatkozik. Több sportoló is igyekezett felhívni az országban jelen lévő rasszizmusra a figyelmet, kihasználva azt, hogy az üzenetük jóval több emberhez eljut, mintha egy átlagember protestálna.

A leghírhedtebb mozgalmat a San Francisco 49ers korábbi irányítója, Colin Kaepernick kezdte el, aki 2016-ban az egyik előszezonmeccsen ülve hallgatta végig az amerikai himnuszt. Ezt később térdelésre „cserélte”,

hogy így tüntessen az amerikai elnyomás, a rendőri erőszak és rendszerszintű rasszizmus ellen.

Cselekedete felemás, de inkább negatív fogadtatásban részesült. Akkor még nem tudta, talán csak sejtette, hogy később a többség az ő pártjára áll, de abban az időben ő került ki vesztesen a harcból, 2017 után ugyanis senki nem adott neki szerződést. Emiatt be is perelte az NFL-t, mert szerinte a tulajdonosok összefogtak ellene, és nemkívánatos személy lett a ligában. Két évvel később peren kívül megegyeztek a felek, Kaepernicknek viszont azóta sincs csapata.

Az ügyben természetesen Donald Trump is megszólalt, aki akkor Kaepernick eltávolítását követelte az NFL-től, viszont több játékos is csatlakozott a játékoshoz és a térdelős mozgalomhoz. A Nike is beállt mögé, 2018-ban közösen alkották meg a sportszergyártó reklámfilmjét, ami hatalmasat szólt.

Az NHL-ben is volt példa rasszista incidensre. 2011 szeptemberében a Philaldelphia Flyers és a Detroit Red Wings bemutatómeccset játszott a kanadai Londonban. A találkozón szétlövés döntött, és amikor a Flyers szélsője, Wayne Simmonds megindult a koronggal a Detroit kapuja felé, akkor a lelátóról elé dobtak egy banánt (Simmonds így is belőtte a büntetőt). Az ügy már akkor nagy port kavart, de semmi komoly szankciót vagy változást nem vont maga után.

Nem úgy, mint Akim Aliu tavalyi nyilatkozata. A csatár 2019 novemberében tweetelt arról, hogy évekkel korábban, még az AHL-es Rockford Ice Hogs játékosaként az edzője, Bill Peters többször is rasszista szavakkal illete őt és a zenét, amit az öltözőben hallgat. Az eset kiderülésekor Peters a Calgary Flamest irányította, napokkal később pedig benyújtotta lemondását.

Az NBA-ben a Los Angeles Clippers korábbi tulajdonosa, Donald Sterling robbantotta ki a legnagyobb botrányt 2014-ben, amikor napvilágot látott egy telefonbeszélgetése.

A felvételek tanúsága szerint korábbi barátnőjének azt mondta, hogy nem tetszik neki, hogy a Clippers hazai mérkőzésen nyilvánosan mutatkozik színes bőrű emberekkel (ebben az esetben Magic Johnsonnal).

A négy fal között azt csinál velük, amit szeretne, de ne promotálja őket, főleg ne országos tévés meccseken. A csapat játékosai és akkori vezetőedzője, Doc Rivers bojkottal fenyegette a ligát, de Adam Silver komisszár nem tétlenkedett: egy életre eltiltotta Sterlinget az NBA-től, 2,5 millió dolláros bírságot szabott ki rá, valamint elvette tőle a Clipperst, amelynek azóta Steve Ballmer a tulajdonosa.

Russell Westbrooknak is akadt incindense rasszista szurkolókkal, az Oklahoma City Thunder korábbi irányítója egy Utah Jazz-drukkert és feleségét küldte el melegebb éghajlatra meccs közben, miután azok olyanokat vágtak a fejéhez, hogy „térdelj le, ahogy régen csináltátok”. A szurkolókat a Jazz egy életre kitiltotta a csarnokból.

Szinte kivétel nélkül, minden sportágban vagy bajnokságban ott van a rasszizmus, amit eddig nem igazán sikerült visszaszorítani. A Black Lives Matter-mozgalom viszont igazi egységet és eddig még nem látott reflektorfényt biztosított ennek az ügynek.

A George Floyd halálát okozó, kegyetlenséggel elkövetett rendőri túlkapás elsöprő hullámot indított el a világban, amelynek az észak-amerikai sportolók álltak az élére. A kívánt hatás azonban elmaradt, augusztus 25-én Kenoshában Jacob Blake-re többször is rálőttek a rendőrök az autójában, és csak csodával határos módon maradt életben. Az NBA-ben is érezték, hogy az üzenetekkel ellátott mezek, táblák és parketták kevésnek bizonyultak, így másnap a Milwaukee Bucks percekkel az Orlando Magic elleni találkozó előtt jelezte, hogy bojkottálja a találkozót.

Végül az NBA két nap szünetet tartott, de az NHL és a WNBA rájátszásában, az MLS-ben és az MLB-ben is halasztottak meccseket.

Az NHL-ben több jelenlegi és egykori színes bőrű játékos (Wayne Simmonds, Chris Stewart, Akim Aliu, Evander Kane, Trevor Daley, Matt Dumba és Joel Ward) megalapították a Hockey Diversity Alliance nevű szövetséget, amely a rasszizmus és az intolerancia ellen hivatott felvenni a harcot.

A Formula–1-ben Lewis Hamilton azt is elérte, hogy a mindig is ezüst színben pompázó Mercedesek idén fekete színben dominálják a mezőnyt.

A világ felfogása elkezdett változni. A közelmúltban az NFL, de még Donald Trump is megkövette Kaepernicket, mondván, „már értik, mit is próbált képviselni”. A térdelést már nem büntetik, a BLM-pólók és üzenetek mindennapossá váltak. De, ahogy a kedd esti, párizsi eset is mutatja, hosszú még az út.

(Borítókép: a Los Angeles Lakers játékosai és edzője, Frank Vogel közösen térdelnek az amerikai himnusz alatt a Houston Rockets elleni rájátszásmeccs előtt. Fotó: Getty Images)