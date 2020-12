Menedzsere, Esterházy Mátyás is úgy tartja, Szoboszlai Dominik számára az év mérkőzése a szerda esti Red Bull Salzburg–Atlético Madrid Bajnokok Ligája-csoporttalálkozó; természetesen a már sikeresen megvívott Magyarország–Izland Eb-pótselejtező mellett. Jesse Marsch, az osztrákok amerikai mestere egyenesen a klub története legfontosabb összecsapásának tartja a 21.00 órakor kezdődő meccset.

Linz után bekövetkezik, amitől tartottam: elkezd hullani a hó. Igaz, ez még csak afféle lucskos havaseső, de akkor is, nem örül ennek az ember, amikor a Red Bull Salzburg–Atlético Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésre tart. Persze az osztrák autópályákat tip-top rendben tartják, de például futballozni sokkal kellemesebb száraz gyepen, mint pocsolyában, netán hóban.

Amúgy bő két óra alatt megtesszük a Bécs–Salzburg távolságot, csak egyszer állok meg Altlengbachnál, valahol Sankt Pölten előtt, a shopban (Raststation...) mindhárom árusító lány magyar, egyikük szeme felcsillan, amikor megtudja, hogy a Red Bull Salzburg meccsére sietek. „Ott játszik Szoboszlai Dominik, még szép, hogy este megnézem a meccset!”, csiviteli, majd kolléganőivel egyetértésben elárulja, hogy háromszor annyit keresnek itt, mintha otthon hasonló munkakörben dolgoznának. Azaz még úgy is megéri nekik az otthontól távol melózni, hogy így karácsony táján nagyon hiányzik a család. „De az ünnepekre hazamegyünk!”, teszi hozzá gyorsan.

Ahogy közeledünk Salzburghoz, az egyik táblán feltűnik egy futball-labda, a Red Bull Arénát jelzi, ahol tavaly egyszer már jártam, közvetlenül az autópálya mellett épült, el sem lehetne téveszteni. Ötven méterre a Nordkurve, az északi kanyar mellett áll a gyönyörű Schloss Klessheim, a klessheimi kastély, ahol 1944 baljós tavaszán, március 18-án Hitler tanácskozott Horthyval, miközben már régen eldöntött tény volt, hogy másnap, 19-én a Wehrmacht megszállja Magyarországot.

A történelmi épület ma már játékkaszinó, a kutyáikat a parkban futtató salzburgiak aligha tudják, minő sorsfordító események színhelye volt 76 esztendeje a gyönyörű kastély.

A stadion még kihalt, illetve odabent a gyepet rendezik gépekkel, az ajándékbolt viszont a koronavírus-járvány ellenére nyitva, még úgy is, hogy az esti mérkőzést zárt kapuk mögött, nézők nélkül rendezik. Odabent Christoph, a fiatal elárusító kérésemre leakaszt egy mezt, hátán a Szoboszlai felirattal, elárulja a srác, hogy Dominik már háromszor járt nála, a minap karácsonyra vásárolt ajándékokat a rokonságnak.

Szoboszlai egyértelműen a csapat legfényesebb csillaga, amint az abból a videóból is kiderül, amit a hétfő esti edzésen készített a Kronen Zeitung forgatócsoportja. Ezen a felvételen Mario Drexler, a lap riportere két Salzburg-specialista szakértővel, Christoph Nisterrel és Valentin Snobéval taglalja az esti összecsapás esélyeit. Mindketten kiemelik, hogy az Atlético a világ legstabilabb csapata, egy 0-0-ra bármikor képes lehet, az pedig a továbbjutást jelentené Diego Simeone csapatának. A fölényes éllovas madridiak a La Ligában eddig tíz fordulóban írd és mondd két (!) gólt kaptak, Jan Oblak alighanem a világ legjobb kapusa, szóval, nem lesz sétagalopp a meccs az osztrákoknak.

Akiknek csak a győzelem jelentene továbbjutást a nyolcaddöntőbe, vereség esetén pedig még az Európa-liga-hely is elúszhat, ha valami csoda folytán a Lokomotiv Moszkva Münchenben legyőzné a már biztos csoportgyőztes Bayernt.

Szoboszlainak a szerda esti lesz az utolsó európai kupameccse a Salzburg színeiben,

jelenti ki ellentmondást nem tűrően Nister kolléga a videón, és erre Herr Snobe is buzgón bólogat, vagyis a Red Bull háza táján mindenki biztosra veszi, hogy a téli átigazolási időszakban honfitársunk elhagyja a klubot. Persze a Red Bullt aligha, mert momentán az RB Leipzig tűnik a befutónak a Szoboszlaiért folyó versenytárgyalásban (riválisok még: Real Madrid, Atlético Madrid, Bayern München, Milan, Arsenal), még úgy is, hogy a tuttomercatoweb.com szerdai információja szerint a Milan még egy harmadik, egyben utolsó, kétségbeesett rohamot intézett a több helyen már David Beckhamhez is hasonlított magyar középpályásért.

Szóval, az év mérkőzésére készül Salzburg városa, és ezt Jesse Marsch, a csapat amerikai edzője is hangsúlyozza a klub honlapját tett nyilatkozatában, mint ahogy Esterházy Mátyás, Szoboszlai ügynöke sem titkolta: védencének ez lesz a csúcsmeccse ebben a szezonban, természetesen a már lejátszott, Izland elleni Eb-pótselejtező mellett, amit Dominik bombagóljával nyertünk meg 2–1-re. A menedzser szerint annak nincs semmi jelentősége, hogy szombaton 1–0-ra kikapott a bajnokságban a Salzburg az Admirától, mert Marsch kilenc játékosát pihentette, és Dominiket is lecserélte egy óra után.

Rengeteget tanultunk ebben az évben a BL-sorozatban, a Liverpooltól kezdve az Atléticóig sok nagy csapatot megszorongattunk, itt az ideje már, hogy végre legyőzzünk egy toptoptop-ellenfelet! ,

szögezte le Marsch a kedd esti sajtóértekezleten, szó szerint így: Toptoptopgenger...

Ehhez mit tudunk hozzátenni? Bár igaza lenne!

Bajnokok Ligája-csoportkör, 6. forduló:

Red Bull Salzburg–Atlético Madrid

21.00 óra, Red Bull Aréna, jv.: Anthony Taylor (angol) Tv.: M4Sport

Az A csoport állása: 1. Bayern 13 pont (már továbbjutott), 2. Atlético 6, 3. Salzburg 4, 4. Lokomotiv 3.

(Borítókép: Szoboszlai Dominik. Fotó: David Geieregger / Getty Images Hungary)