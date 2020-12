Szoboszlai Dominik hős lehetett volna

Két kapufa – MergimBerisháé volt a tisztább helyzet, már a második percben –, megannyi bődületes helyzet (ebből kettő Szoboszlai Dominiké), 18:7-es kapura lövési arány, mindez azonban kevés volt ahhoz, hogy a Salzburg felülkerekedjen az Atlético Madridon a fagyos salzburgi éjszakában. Végül a rutin, a helyzetkihasználás és az egyéni képességek döntöttek, 2–0-ra győztek a „colchonerók”. A Salzburg pedig várhatja az Európa-liga kieséses szakaszának hétfői sorsolását.

Nem véletlenül került Szoboszlai a helyi újság, a Salzburger Nachrichten címlapjára, amint arcát a kezébe temetve fájlalja a kihagyott helyzetét, amellyel...

A Kronen Zeitung kritikája megemlíti, hogy 2006 óta ez volt a Salzburg 152. európai kupameccse, ebből 77-et nyert meg, és hogy a 78. győzelem elmaradt, az a helyzetkihasználás rovására írható.

Jesse Marsch, az amerikai vezetőedző csatlakozott játékosához:

Zlatko Junuzovic, a csapat legrutinosabb játékosa:

A madridi As („Az Atlético nagyon szenvedett, de nem botlott meg”) Szoboszlait a mérkőzés legjobbjai közé sorolja, a nullától háromig terjedő skálán kettest ad a magyar középpályásnak, miközben hármast senki sem kapott. A lap kiemeli a fiatal játékos helyzeteit, főleg a másodikat, amelynél már a spanyolok is gólt láttak.

Diego Simeone, a vendégek edzője tárgyilagosan értékelt:

Az elején nagyon szenvedtünk, beszorultunk, megvoltak az ellenfélnek a helyzetei, de túléltük. Aztán fokozatosan megérkeztünk a meccsbe, és szerintem azzal mindent el is döntöttünk, hogy a 39. percben megszereztük a vezetést. A második gólunk már csak ráadás volt. Mit érzek? Boldogságot. Sokan úgy gondolják, hogy természetes dolog bejutni Európa legjobb tizenhat csapata közé, de ezen az estén is látszott, hogy ez egyáltalán nem magától értetődő, nagyon meg kell küzdeni érte, és értékelnünk kell, hogy most várhatjuk a Bajnokok Ligája hétfői sorsolását. Nem kell eksztázisba esnünk, volt már jobb meccsünk is, de mindegy, a lényeg, hogy itt vagyunk. Szombaton a Real Madrid vár minket a városi derbin, itt az újabb feladat, nincs megállás!