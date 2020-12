Furcsa ez az országos úszóbajnokság itt, Kaposváron. Napjaink legkiemelkedőbb magyar sportolója, a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka lemondta a szereplést – nem érzi magát olyan erőben, hogy vállalja a megméretést a fiatalokkal, inkább otthon edz, a Duna Arénában –, a négyszeres olimpiai ezüstérmes, világbajnok Cseh László pedig menet közben utazott haza, mert annyira formán kívül van, hogy nem akart korábbi önmagához méltatlan teljesítményt nyújtani.

Persze így is maradtak elegen a klasszisok közül, mindjárt kezdésnek a 200 méter pillangó világbajnoka, Kapás Boglárka, aki azonban szerdán váratlanul rosszul lett – de nagyon... –, és vissza kellett lépnie a királyszáma döntőjétől. Azóta nem tudtuk, mi van vele – illetve tudtuk, mert csütörtökön elindult a 400 vegyes előfutamában –, de szerencsére pénteken ott állt a rajtkövön a 400 méter vegyes döntőjében, és ha már ott állt, akkor meg is nyerte a számot.

"Nagyon-nagyon örülök, hogy úszhattam – kezdte a szokásosnál is szélesebb mosollyal a 200 méteres pillangóúszás világbajnoknője. A szerdai rosszullétem már a múlté, azt nem mondom, hogy nyom nélkül múlt el, de most jól vagyok. Szerdán egész nap rosszul éreztem magam, az első egy-két óra pedig egyenesen rettenetes volt, amikor reggel rám tört az a rosszullét, de másnap már úgy keltem fel, hogy minden rendben. Azt nem mondanám, hogy mintha mi sem történt volna, de sokkal jobban éreztem magam. Valójában két hete nem vagyok a csúcson, valami nem stimmelt, de a körülményekhez képest jól ment ma az úszás, szinte már élveztem.

A 400 vegyes nem az én számom, ehhez képest sikerült megnyernem, és ennek nagyon örülök. Egyébként tegnap reggel határoztam el, hogy ma úszni fogok, el tudom vállalni ezt a négyszáz vegyest.

Az embert izgatja, hogy ki lehet-e deríteni ennek a rejtélyes Hashimoto-szindrómának, ennek az autoimmun betegségnek a természetrajzát, amely a jelek szerint bármikor rátörhet arra, aki ebben szenved.

"Nem sokat tudunk róla, sem én, sem a tudomány, igazából azzal sem vagyok tisztában, hogy mióta lappang bennem, mitől alakulhat ki. Csak annyit tudunk, hogy megvan, és hogy bármikor rohamot okozhat – csak nehogy az olimpiai döntő előtt jöjjön. Most, ha hazamegyek innen Kaposvárról, azon leszünk a családdal, hogy találjunk olyan specialistát, aki tudna segíteni. Ami ezt a mai négyszáz vegyest illeti, itt csak az volt a célom, hogy megnyerjem, és ez sikerült, ezért nagyon boldog vagyok. Számítottam rá, hogy Viki nagyon ügyes lesz, pont úgy jött ki, hogy mellen egy kicsit megelőzött, de gyorson vissza tudtam támadni. Jólesett az önbizalmamnak, jólesett a versenyzés!"

Mint ahogy nyilván az is, hogy Bogi vőlegénye, Telegdy Ádám fölényesen megnyerte a 200 méteres hátúszást – ők ketten 2022-re tervezik az esküvőt, bőven az olimpia utánra, már ha lesz...

Németh Nándor sorozatban negyedszer nyerte meg a királyszámot, a 100 méter férfi gyorsot, csak alig héttizeddel maradt el a 48 másodperces álomhatártól.

"Elégedett vagyok az idővel, nyilván jó lenne már 48 alá kerülni, de reggel gyengébben úszik az ember, mint este. Annak kiváltképp örülök, hogy sorozatban negyedszer nyertem meg a 100 gyorsot, újabb bajnoki cím van a zsebben, ez jó. Azért annak is örülök, hogy bármennyire is nyavalyás covidos év volt ez a 2020-as, azért sikerült országos csúcsot javítanom az idén is, most az előfutamban, 48,08-ra. Azért egy kicsit piszkálja a csőrömet, hogy azt a 9 századot nem tudtam lefaragni, hogy 47-tel kezdődjön a rekord. A felkészülésen tökéletes volt, de végig benne volt a levegőben ez a bizonytalanság, hogy lesz-e ob, nem lesz ob, ez nagyon nem jó. Ehhez képest nem rossz ez az idő. Persze az olimpián már a középdöntőben 48 másodpercen belül kell úsznom, ennyi kell a jó helyezéshez. Kemény csata lesz, de biztos vagyok benne, hogy a koronavírus az egész világ úszósportját visszavetette."

Ugyanitt Milák Kristóf 29,20-szal ezüstérmet szerzett, ami tőle nem rossz idő, a 400 méter junior világbajnoka, a budafókás Zombori Gábor javított egyéni csúcsán, 49,74-gyel lett negyedik, négy századdal elmaradva a bronzérmes Szabó Szebasztián mögött.

400 méter férfi vegyesen Verrasztó Dávid papírforma-győzelmet aratott, 100 méter női gyorson Gyurinovics Fanni élete első felnőtt bajnoki aranyérmét szerezte 55,45 másodperccel. Pikírt kérdésemre, hogy van-e még olyan klub, amelynek a színeiben nem versenyzett a jelenleg a Vasast erősítő úszónő, rövid töprengés után így felelt: „Talán a Kőbánya...”

Országos úszóbajnokság, Kaposvár, pénteki eredmények:

4x100 m mix vegyes váltó: 1. Győr 3:55,67 perc

400 m férfi vegyes: 1. Verrasztó Dávid (FTC) 4:15,71 perc, 2. Gyurta Gergely (UTE) 4:18,04, 3. Sós Dániel (Vasas) 4:18,12, 4. Kós Hubert (UTE) 4:20,14

400 m női vegyes: 1. Kapás Boglárka (UTE) 4:42,06 perc, 2. Mihályvári-Farkas Viktória 4:43,15

100 m férfi gyors: 1. Németh Nándor 48,67 mp, 2. Milák Kristóf (Honvéd) 49,20, 3. Szabó Szebasztián 49,70, 4. Zombori Gábor 49,74

100 m női gyors: 1. Gyurinovics Fanni (Vasas) 55,45 mp, 2. Verrasztó Evelyn 55,64

200 m férfi mell: 1. Christopher Rothbauer (A Jövő SC) 2:12,12 p

200 m női mell: 1. Békési Eszter (Eger) 2:28,31

200 m férfi hát: 1. Telegdy Ádám (Kőbánya) 1:56,82 perc

200 m női hát: 1. Burián Katalin 2:08,82 perc, 2. Szilágyi Gerda 2:10,73

4x100 m férfi gyorsváltó: 1. Győr 3:20,83 perc

4x100 m női gyorsváltó: 1. Szegedi Úszó Egylet 3:48.14 perc

(Borítókép: Kapás Boglárka. Fotó: Trenka Attila / Index)