Privát klub üdvöskéje az ügyeletes hátúszó zseni

Ő is Szilágyi lány és úszó, de nem Liliána, hanem Gerda. A vezetéknevek azonossága nem a véletlen műve, a 17 éves, 12. osztályos gimnazista Liliána testvérhúga, és úgy istenigazából most Kaposváron, az országos bajnokságon robbant be a köztudatba: jókora meglepetésre Burián Kata előtt megnyerte a 100 méteres hátúszást, majd pénteken 200-on, hatalmas hajrával másodiknak csapott célba Burián mögött. Jó eséllyel pályázik a tokiói olimpiai csapattagságra, és közben egy spanyol–angol tanítási nyelvű középiskolában készül az érettségire.