Milák Kristóf: Semmi értelme nem volt a felkészülésnek

A szombat végre Milák Kristófról szólt Kaposváron az országos úszóbajnokságon: a Honvéd világbajnok világcsúcstartója nem akart egyéni győzelem nélkül hazautazni Somogyból, ezért aztán előbb a kvangdzsui idejénél jobb teljesítménnyel Szabó Szebasztián előtt megnyerte a 100 méter pillangót (51,07 mp) – azt a számot, amelyben 2017-ben a Duna Arénában világbajnoki ezüstérmes volt –, majd alig negyvenperces pihenő után a 200 méter gyorsot is behúzta 1:46,68 perces egyéni csúccsal, egy másodpercet javítva eddigi legjobbján, megelőzve az esélyesebb Németh Nándort.

Milák Kristóffal már a döntők után, a levezetést követően, de még a jól megérdemelt ebéd előtt beszélgettünk.

Mit szól a mai úszásához?

Meg vagyok elégedve.

Negyven percen belül megnyerni a száz pillangót és a kétszáz gyorsot, ráadásul ilyen időkkel, azért ez még öntől is bravúros teljesítmény.

Ugyan már, volt már szűkebb is. Az egyik korábbi országos bajnokságon, azt hiszem, félórás pihenővel is nyertem két számot.

Hogyan változott a hangulata, ahogy teltek a napok? Mondjuk szerdához képest szombaton hogy érezte magát?

Nem változott a hangulatom, tisztában voltam azzal, hogy miért jöttem Kaposvárra. Azért jöttem, hogy felmérjem magamat, felmérjem az állapotomat, nem másért. Tisztában voltam a képességeimmel, de sokkal rosszabb időkre számítottam így verseny közben, sokkal rosszabb állapotra, de igazából összességében elégedett vagyok. Az 50 gyorssal, a 200 pillével vagy a mai 200 gyorssal és a 100 pillangóval is.

Milyen tanulságot szűrt le abból, hogy messze nem tökéletes felkészüléssel is több számban egyéni csúcsra volt képes? Hogy nem edzett annyit, mint amikor a 2019-es kvangdzsui vb-re készült.

Megleptek ezek az idők, kíváncsi voltam, hogy ennyi felkészüléssel mire leszek képes. Ez nekem is teljesen idegen terep volt. Nem mondom, hogy konkrét elvárásokat tűztem magam elé, de meg vagyok elégedve.

Hogyha azt a felkészültségi állapotát, amivel 2019 nyarán Kvangdzsuban a 200 pillangón az 1:50,73 perces világrekordot úszta, egy tízes skálán tízesnek vesszük, akkor most milyen állapotban volt?

Kettes.

Akkor mindenképpen bizakodásra adnak okot az eredményei.

Persze, természetesen. Ezekhez az időkhöz a múltban edzenem kellett, most meg nem edzettem. Most csak kihozta belőlem a versenyszituáció.

De mégis, hogyan képzeljük el azt, hogy nem edzett? Azért valamennyit csak edzett. Október 21-én látott hozzá, miután kigyógyult a koronavírusból.

Igazából nem is tudom, mikor kezdtem újra az edzéseket, nem számoltam a napokat. Mmmmm... miután visszajöttem, volt egy átmeneti másfél hét, amikor csak lubickoltam, szó szerint. Utána meg elkezdtem a felkészülést, kimondott sz.r felkészülésnek gondolom az egészet, semmi értelme nem volt, eleje, vége sem volt. Visszajöttem, most meg itt volt ez a verseny. Semmi extra, leúsztam a feladatokat úgy, ahogy szoktam. Ismétlem, sz.r felkészülés volt.

Hülye kérdés, de aki egy adott számban a világ legjobb úszója, annak valamennyire szeretnie kell az úszást. Hogy van most ezzel?

Hát igazából gondolkodhattam volna úgy is, hogy kötelező feladatként eljövök az ob-ra, de azt is megcsinálhattam volna, hogy nem jövök el, mert annak is lett volna értelme.

De azért nem bánta meg, hogy eljött Kaposvárra, ugye?

Nem. Mondom, megtehettem volna, hogy nem jövök le, de nem tettem meg, és annak nem is lett volna sok értelme. Mármint nem eljönni. Kíváncsi voltam magamra, hogy mire vagyok képes.

Sós Csaba szövetségi kapitány azt mondta, hogy tavasszal már legalább 1:52-t kell úsznia önnek 200 pillangón, hogy nyugodt legyen. Mármint Sós. És ön mitől lenne nyugodt?

Ha jól megy az edzés.

És most még nem megy jól?

Nem, egyáltalán nem megy jól.

Itt a karácsony, mi lesz most? Edzés? Pihenés?

Pihenés, egész végig. Aztán január 15-től három hét Stellenbosch, utána két hét itthon, majd három hét edzőtábor Madeirán, és tíz nappal később március 23–27-én lesz a 2021-es felnőtt ob, remélhetőleg a Duna Arénában.

Befejezésül adjon magának egy osztályzatot az egytől ötig terjedő skálán erre az országos bajnokságra!

Hármas.

Selmeci Attila, Milák edzője hetedik éve dolgozik együtt tanítványával.

Nagyon korrekt és reális értékelés Kristóftól, hogy hármast adott magának, én is körülbelül így gondolom. Nem volt teljesen felkészülve. Amit viszont ma előadott, arra csillagos ötöst érdemelt. Megint kibújt a zsenialitása. Bevallom, sokkal jobb most a hangulatom, mint szerdán vagy csütörtökön volt, kellettek ezek a győzelmek. 2014 januárjában kezdtük a közös munkát Kristóffal, ennek most lesz hét éve. Nem mondom, hogy könnyű hét év volt, és hol van még a vége?!

A szombati győztesek:

férfiak:

50 m hát:

Bohus Richárd (BVSC-Zugló) 25.05 másodperc

50 mell:

Szilágyi Csaba (NICS-HSÚVC Hódmezővásárhely) 27.15 másodperc

100 m pillangó:

Milák Kristóf (BHSE) 51.07 másodperc

200 m gyors:

Milák Kristóf (BHSE) 1:46.68 perc

800 m gyors:

Kalmár Ákos (Balaton ÚK Veszprém) 7:58.05 perc

4x100 m vegyesváltó:

BVSC-Zugló (Bohus Richárd, Takács Tamás, Csicsáky Péter, Németh Nándor) 3:41.34 perc

nők:

50 m hát:

Burián Katalin (BVSC-Zugló) 28.89 másodperc

50 mell:

Sztankovics Anna (Miskolc) 31.65 másodperc

100 m pillangó:

Sebestyén Dalma (Győri Úszó SE) 1:00.19 perc

200 m gyors:

Késely Ajna (Kőbánya SC) 2:00.13 perc

1500 m gyors:

Késely Ajna (Kőbánya SC) 16:34.43 perc

4x100 m vegyesváltó:

Vasas SC (Szabó-Feltóthy Eszter, Szabó-Feltóthy Laura, Galamb Szimonetta, Gyurinovics Fanni) 4:13.03 perc

(Borítókép: Trenka Attila / Index)