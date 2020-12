Vicenzában elbúcsúztatták Paolo Rossit, az 1982-ben világbajnok olasz labdarúgó-válogatott hősét – adta hírül az MTI.

A 64 éves korában szerdán elhunyt legendás játékos koporsóját előzőleg a vicenzai Romeo Menti Stadionban helyezték el, ahol szurkolók ezrei rótták le kegyeletüket, és helyezték el az emlékezés virágait. A csapattársak, a barátok és a családtagok a vicenzai székesegyházban búcsúztak el Rossitól, vasárnap Perugiában pedig szűk körben lesz még egy búcsúztatás.

A búcsúztatást a Rai állami műsorszolgáltató élőben közvetítette, a koporsót vivők között pedig ott volt az 1982-ben vb-aranyérmes csapat tagjai közül Marco Tardelli, Antonio Cabrini, Giancarlo Antognoni, Alessandro Altobelli, Franco Causio, Fulvio Collovati és Giuseppe Bergomi.

Antonio Cabrini kiemelte: nemcsak egy csapattársat, hanem egy barátot és egy testvért veszített el.

Együtt harcoltunk, győztünk, néha veszítettünk, és a csalódások után mindig összeszedtük magunkat. Egy csapat tagjai voltunk, annak a csapaténak, amely a miénk volt. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar itt hagy bennünket

– mondta a Juventus 73-szoros válogatott balhátvédje.

Az özvegy, Federica Cappelletti úgy fogalmazott, hogy az elmúlt napokban hihetetlen, rendkívül megindító szeretetmegnyilvánulásokat kaptak, és nagyon reméli, hogy férje „látta”, halála milyen hatást váltott ki az emberekből.

Rossi a Vicenzában, majd a Juventusban tűnt ki klubszinten, volt gólkirály a másodosztályban, majd az élvonalban is. A torinói alakulattal két bajnoki címe és Olasz Kupa-trófeája mellett 1985-ben megnyerte a Bajnokok Ligája elődjét, a BEK-et, 1984-ben pedig a KEK-et és az európai Szuperkupát. Az olasz válogatottban 48 mérkőzésen szerepelt, és húsz gólt szerzett. Karrierje legemlékezetesebb alakítását az 1982-es spanyolországi vb-n nyújtotta, amelyen az aranyérem megszerzése mellett hat találattal ő lett a torna gólkirálya, valamint kiérdemelte a legjobb játékosnak járó elismerést is. Abban az esztendőben elnyerte az Aranylabdát is.