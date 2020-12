Temetése közben rabolták ki az aranylabdás Paolo Rossi egykori otthonát

Csütörtökön Vicenzában elbúcsúztatták Paolo Rossit, az 1982-ben világbajnok olasz labdarúgó-válogatott hősét, aki hosszú betegség után 64 éves korában hunyt el.

A világbajnok olasz csatár gyászszertartása utáni virrasztás a család toszkánai otthonában volt, azonban a családtagok a temetés után hazaérve meglepetten tapasztalták, hogy

betörtek a házukba, ahonnan a betörők értékes tárgyakat vittek el

– írja a Sky Sports.

Rossi a Vicenzában, majd a Juventusban tűnt ki klubszinten, volt gólkirály a másodosztályban, majd az élvonalban is. A torinói alakulattal két bajnoki címe és Olasz Kupa-trófeája mellett 1985-ben megnyerte a Bajnokok Ligája elődjét, a BEK-et, 1984-ben pedig a KEK-et és az európai Szuperkupát. Az olasz válogatottban 48 mérkőzésen szerepelt, és húsz gólt szerzett. Karrierje legemlékezetesebb alakítását az 1982-es spanyolországi vb-n nyújtotta, amelyen az aranyérem megszerzése mellett hat találattal ő lett a torna gólkirálya, valamint kiérdemelte a legjobb játékosnak járó elismerést is. Abban az esztendőben elnyerte az Aranylabdát is.