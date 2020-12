Gulácsi Péter az Indexnek: Szoboszlai Dominik jó helyre jött

– nyilatkozta az Indexnek a 36-szoros válogatott kapus.

Itt az újabb példa, hogy Salzburgon keresztül is vezet út a topklubokhoz. 2013 és 2015 között magam is az osztrák klubban védtem, és Szoboszlai mellett a norvég gólgép, Erling Haaland a legfrissebb példa, hogy a Red Bull Salzburg milyen jó ugródeszka a német Bundesliga és egy olyan neves klub, mint a Borussia Dortmund felé. Természetesen vannak nagyobb múltú, nagyobb presztízsű egyesületek, mint a Leipzig – például a Real Madrid vagy a Milan –, de nincs kétségem afelől, hogy Dominik szakmai szempontból a lehető legjobb döntést hozta, amikor minket választott. Hasonló a játékrendszerünk, a filozófiánk, mint a Salzburgé, nem fog gondot okozni neki a beilleszkedés. Nagyszerű, hogy együtt leszünk!

Gulácsi nem titkolta, hogy a német Bundesliga más kávéház, mint az osztrák, itt magasabb fordulatszámon pörögnek a csapatok, és az sem kizárt, hogy egy kis időt igénybe vesz Szoboszlainak az alkalmazkodás az eltérő követelményekhez.

– vélekedett Gulácsi.

De csak rajta múlik, hogy mire viszi, és főleg mennyi idő alatt, mert abban biztos vagyok, hogy a sanszot meg fogja kapni.

Julian Nagelsmann, a harmincon alig túli edzőnk szívesen nyúl a fiatalokhoz, továbbá nem azért ad ki több mint húszmillió eurót a klub, hogy Szoboszlait kispadoztassa. Persze a középpályánkon erős a konkurencia, de nincs kétségem afelől, hogy Dominik az osztrák bajnokságénál magasabb színvonalon is helyt tud állni. Az elmúlt évben, vagy inkább nyolc hónapban, a koronavírus-járvány első hulláma után rengeteget fejlődött fizikumban is, már nem csak a rúgótechnikája kiemelkedő, ami addig is rendkívüli volt. Óriási előnye, hogy tipikus tízes, tehát irányító középpályás létére rendre felér a támadások befejezéséhez is, gólerős, rengetegszer feltűnik a kapu előtt.