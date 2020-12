A németek többsége nem adna elsőbbséget a sportolóknak az oltásnál

A németek többsége nem támogatja azt az ötletet, hogy az élsportolók, köztük a profi futballisták elsőbbséget élvezzenek a koronavírus elleni oltás során.

Az MTI a YouGov közvéleménykutató cég friss felmérésére hivatkozva azt írja: a 2045 megkérdezett 66 százaléka válaszolt nemmel az ezzel kapcsolatos kérdésre.

A válaszadók mindössze 19 százaléka támogatná, hogy azok a sportolók, akik a tokiói olimpiára vagy a labdarúgó Európa-bajnokságra készülnek, másoknál előbb kaphassák meg a vakcinát.

A megkérdezettek 15 százaléka nem kívánt véleményt nyilvánítani. Az ötkarikás játékokat és a futball Eb-t is a pandémia miatt halasztották el egy évvel. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) német elnöke, Thomas Bach azt szorgalmazza, hogy lehetőleg minél több olimpiai résztvevő oltassa be magát, mielőtt Japánba utazik. A NOB még azt is felajánlotta, hogy átvállalja az oltás költségeit. Ezzel együtt a szervezet és a tokiói házigazdák nem teszik kötelezővé az ilyen jellegű védekezést.