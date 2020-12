Ma indul SUP-pal átszelni az Atlanti-óceánt Rakonczay

Sokszor azoknak köszönhetően fedez fel abszolút újdonságokat az emberiség, akiket korukban őrültnek, de legalábbis eszelősnek tartottak. Ha például ma megkérdezzük a mellettünk ülő kollégánkat, barátunkat, családtagunkat, hogy átevezne-e egy SUP-pal az Atlanti-óceánon, bizonnyal egy alapos orvosi vizsgálatot és ágynyugalmat javasolna a beszélgetőtársunk. Mi Rakonczay Gábornak inkább szerencsét kívánunk. Ő ugyanis megpróbálja, egy éven belül másodszor, ha az óceánátkeléseket vesszük, ez már a hetedik transzatlanti útja lesz. Tavaly víz került a SUP-ja tőkesúlyrekeszébe, s emiatt volt kénytelen visszafordulni, de újratervezték, kijavították a szerkezetet.

December 17-én indulok el Gran Canariára, ahol 10-12 nap alatt felkészítem az útra a SUP-ot, és valamikor a két ünnep között, de ha az időjárás miatt el kell tolni az indulást, akkor január első hetében nekivágok az Atlanti-óceánnak

– kezdte az Indexnek az extrém sportoló. A tervezett start a Maspalomas melletti apró Pasito Blanco település lesz. Az óceánt átevezők 99 százaléka Gran Canariáról indul. Interjúalanyunk többször is átevezett már Európából a Kanárira, de az SUP-pal a vadabb időjárási viszonyok és a sűrű hajóforgalom miatt ezen a szakaszon kockázatos lenne a közlekedés.

Jobb elkerülni a hurrikánszezont

Az időzítés fontos, az Atlanti-óceáni átevezéseket – igen, minden évben akadnak extrém sportolók, akik megpróbálkoznak vele – december és március között lehet megpróbálni. A karibi hurrikánszezon ilyenkor nem fenyegeti a vállalkozó szelleműeket. Viharok ebben az időjárási ablakban is lehetnek – Rakonczayt is elkapta egy még a 2012-es átkelésekor, amikor a világon először 60 nap alatt kelt át egy kenuval az Atlanti-óceánon (a Kanári-szigetekről Antiguára). A hagyományos evezős hajóval 46 nap a szóló evezési rekord. (Fedor Konyukhov, La Gomera – Barbados, 2002)

Rakonczay Gábor a Kanári-szigetekről 1000-1500 kilométert délnyugati irányba halad majd az északkelet egyenlítői áramlattal, mely biztonságos, gyors haladást ígér, s innen fordul rá az Antigua felé vezető „folyosóra”. A 20 kilométer átmérőjű volt angol gyarmatra, annak is a déli felén található English Harbourba nagyjából 60 nap alatt szeretne eljutni, de nem cél a korábbi rekord megdöntése SUP-pal. Ha az ideális íven halad, 5200 kilométeres távot kell megtennie.

Az első felében még zordabb lesz az időjárás, kisebb domb nagyságú hullámokkal, ám az utolsó 1000 kilométeren már nyugodtabb körülmények és nyári meleg várható 35-40 fokkal, 28 fokos vízhőmérséklettel.

A „felnagyított szörfdeszka”

Lássuk az eszközt. A „felnagyított szörfdeszka” 5 méter hosszú, 1,5 méter széles és 30 centiméteres a vastagsága. Közel 80 kilót nyom. A külső héjon belül több kereszt- és hosszborda fut, melyek több tárolórekeszre osztják a SUP belsejét. Ezek súlykiegyenlítőként is szolgálnak, illetve tárolóhelyként. A szerkezetnek kicsi a nedvesített felülete, ezáltal gyorsabban halad a vízen, mint egy kenu. A sodródási sebessége emiatt nagyobb, a meghajtási sebessége viszont kisebb a rövidebb vízvonal miatt.

A SUP-ba beépítettek egy radart, amely a teherhajóknak is alapfelszereltsége, egy radarreflektort, és elhelyeztek benne GPS-nyomkövetőt. Nyomkövető jeladóból összesen három lesz a SUP-on – ezek közül az egyik 4, a másik 24 óránként lead egy pozíciójelet, utóbbi megjárta az Antarktiszt is, amikor Rakonczay első magyarként a kontinens szélétől elgyalogolt a Déli-sarkig. A jel alapján a térképen bárki követheti a SUP útvonalát akár okostelefonon is.

Műholdas telefonból kettő lesz a „hajón”, az egyik egy speciális átalakító, ami a műholdakkal wifihálózatot létesít az utas számára,

akit elmondása szerint egyeztetés alapján akár mi is felhívhatunk majd az Index szerkesztőségéből egy rövid interjúra, miközben az óceánon evez.

Rakonczay ennek segítségével rövid naplóbejegyzéseket is szeretne írni, és fotókat is tud majd küldeni. Az elektromos eszközöket egy napelem fogja tölteni.

A vizet kézi hajtású víztisztítóval nyeri az óceánból Rakonczay Gábor. Rengeteg specális étel lesz nála, energiaszeletek, csokoládé, táplálékkiegészítők, készételek, a lényegük, hogy könnyűek, tartósak és rengeteg energiát adnak. A bőségesebb reggeli és vacsora között kétóránként tervez majd enni.

Állva evezni, ülve aludni

A SUP-on két különböző pozícióban is tudom majd rögzíteni a lábamat evezés közben, hogy stabilan álljak. A tesztek jól sikerültek. A hajtást állva tervezem, így hatékonyabb, persze biztos sokszor leülök majd enni, pihenni, aludni. Számításaim szerint kétszer négy erősebb nap lesz, amikor nem én fogom irányítani a szerkezetet, hanem csak az áramlat és a hullámok viszik, én meg csak a fedélzeten kapaszkodom

– így Rakonczay, akit arról is megkérdeztünk, hogy egy SUP-on hogy lehet aludni.

Ez lesz az út legabszurdabb része. A januári probálkozásomkor két és fél napig egyáltalán nem tudtam aludni a SUP-on. A fedélzeten van egy pici bemélyedés, oda be tudok kuporodni, csak oda folyton becsap a víz, így maradt az ülve, kapaszkodva alvó pozíció. Fontos lenne, hogy mindennap legalább négy óra alvás összejöjjön, azzal már hallucinációk nélkül ki lehet húzni a túra végéig.

Ha biztonságban megérkezik Antiguára, a sportoló pihen pár napot, várhatóan több újságíró is szeretne beszélgetni vele. A közel két hónapos vízi lét után elmondása szerint ilyenkor egy ideig csak imbolyog az ember a szárazföldön, „picit újra kell tanulni a járást”. Repülővel tér majd vissza Magyarországra, a SUP-ot pedig teherhajó szállítja haza.

Ilyet még nem nagyon csinált senki a világon

– foglalja össze egyik ösztönzőjét Rakonczay Gábor, aki maga tervezte az SUP-ot, így erre nem ment el magas összeg. A hajón lévő technológia és a majdani kommunikációs költség már inkább, ez többmilliós tétel. Ha valaki elindul egy atlanti-óceáni szóló átevezős versenyen, a nevezési díj, a hajó, a tanfolyam és az egyéb költségek 20-25 millió forinttól indulnak, a mostani túra ennél olcsóbb lesz.

(Borítókép: Rakonczay Gábor / Facebook)