Kiss Gergely: Nem hiszem, hogy lesz folytatás

– fogalmazott az Index érdeklődésére Kiss Gergely.

A korábbi játékos közösségi oldalain időről időre feltűnnek külföldi rajongók is, akik azután érdeklődnek, hogy idegen nyelven megjelenik-e a közeljövőben a könyv.

A helyzet az, hogy óriási munka lenne ezt valakinek lefordítani. Egy angol könyvet magyarra fordítani talán nem nagy kunszt, de magyarról angolra úgy, hogy átjöjjön belőle, ki is az a Kiss Gergő, mit jelent a magyar vízilabda, a Margit-sziget, az Unikum-kupa, és így tovább. Ha nincs jól átadva, akkor nem érdemes erőltetni. Ráadásul van az éremnek egy másik oldala is, gazdaságilag egy fordítás többe kerül, mint 2500 példányt az eredeti nyelven kinyomni. Félreértés ne essék, nyerészkedni nem szeretnék rajta, de azért veszteséget sem szeretne termelni az ember annyi befektetett munka után. Összességében azonban nem zárom ki, hogy valamikor a jövőben megjelenik majd angol nyelven is, mert felém is egyre többen jelzik, hogy lenne igény rá.