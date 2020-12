Menedzsere szerint Szoboszlainak eljött a pillanat a minőségi ugrása

Esterházy Mátyással, Szoboszlai Dominik ügynökével akkor beszélgettünk, amikor éppen visszaérkezett Lipcséből Budapestre, védence 2025 júniusáig szóló szerződésének aláírásáról. Borítékolhatóan izgalmas időszak végére került ezzel pont; lezárult Dominik pályafutásának kezdeti szakasza, és elkezdődik a „futballnagykorúság” remélhetőleg nagyon sokáig tartó periódusa. Abszolút stílszerű és aktuális a Red Bull Salzburg honlapján olvasható Szoboszlai-idézet: „Fiatal srácként érkeztem és felnőtt férfiként távozom.”

Nem új keletű az RB Leipzig érdeklődése Dominik iránt, az elmúlt hetekben pedig már kizárólag a Lipcsére fókuszáltunk. A közelmúltban sikerült minden kérdést tisztáznunk és minden nyitott kérdés végére pontot tennünk – mondta az Indexnek a menedzser. – Ezek után a klubbal úgy döntöttünk, hogy a mai napon lebonyolítjuk az orvosi vizsgálatot, és aláírjuk a szerződést.

Volt-e annak realitása, hogy Dominik esetleg más klubhoz igazoljon, vagy a két klub testvéri viszonya alapján végig a lipcsei vágányon haladtak az események?

Hála istennek olyan pozícióban voltunk, hogy Dominik szabadon dönthetett arról, hová szerződik. De az összes szempont mérlegelése alapján a karrierje szempontjából úgy érezzük, hogy a Lipcse a legjobb döntés. Ilyen szempont volt az edző, Julian Nagelsmann személye, továbbá az RB Leipzig nagyon innovatív klub, fiatal játékosokkal, amit játszanak, azt magas szinten játsszák, és a klub mellett a labdarúgóik is roppant ambiciózusak. Bajnokok Ligája-elődöntős klubról beszélünk, szóval a nyelv ismerete mellett minden szakmai érv is mellettük szólt.

No meg a magyar kapcsolat!

Természetesen, az is meghatározó faktor volt, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán személyében a magyar válogatott két kulcsjátékosa várta az öltözőben, ha úgy tetszik, a válogatott gerince, a Gulácsi–Orbán–Szoboszlai-tengely most klubtársként is együtt fog játszani. Tehát ezek a tényezők összeadódtak, és így nem is volt kérdés, hogy Dominik Lipcsébe szerződik. Nem beszélve arról, hogy korábban nemcsak Gula volt salzburgi, hanem olyan játékosok is vannak a jelenlegi RB Leipzigben, mint Hvang Hicshan vagy Amadou Haidara, akikkel tavaly még együtt futballozott Salzburgban.

Lehet azt mondani, hogy ismerős környezetbe, sőt barátok közé került.

Így van. A menedzsmentben is van olyan ember, aki korábban a Red Bull Salzburgnál dolgozott, akivel jól ismerik egymást.

„Gula” nagyon örült Dominik érkezésének, én hosszasan beszélgettem vele csütörtök délelőtt. Mintha az idősebb testvér az öccsét fogadta volna. Azt mondta, biztos benne, hogy Szoboszlai gyökeret fog verni a csapatban.

Ez most már csak rajta múlik, én is azt gondolom, hogy a sanszot meg fogja kapni. Időt kell adni neki, hogy a számára valamelyest új játékrendszert megszokja, amit megkövetel az új edző a csapattól, az új filozófiát, megismerje.

Azt mondják, hasonló a két csapat stílusa.

Hasonló, de azért vannak különbségek. A Lipcse sokkal inkább a labdabirtoklásra alapozza a játékát, mint a Salzburg, de szerintem ez fekszik Dominiknak. Szóval, összességében ezek azok a szempontok, amelyek a Lipcse felé tereltek minket.

És hát az sem mindegy, hogy a következő bajnoki fordulóban, mondjuk, a Linz vagy a Bayern München az ellenfél.

Erről van szó! Úgy érezzük, eljött a pillanat a minőségi ugrásra, ezért is határoztuk el, hogy nem jövő nyáron vált klubot Dominik, hanem most. Új kihívásokra van szüksége. Hétről hétre magasabb fordulatszámon kell pörögnie, és megmutatnia magát. Úgy gondoljuk, hogy ő már készen áll erre.

Szoboszlai a 17-es számmal a hátán fog játszani Lipcsében. Miért?

Mert az eddigi száma, a 14-es foglalt az RB Leipzignél, az amerikai Tyler Adamsé. Mivel a szerződést december 17-én írta alá, akár az új szerencseszáma is lehet a tizenhetes. Fontos a mezszám, de a munka és a teljesítmény sokkal fontosabb.

Jól tudjuk, hogy nincs akadálya a szereplésének a Bajnokok Ligájában lipcsei színekben?

Igen, két éve már az idény közben szerződtetett játékosok is jogosultak játszani a BL-ben. Azt még szeretném elmondani, hogy ez a szerződés számomra is akkora siker, mint Dominiknak. nekünk együtt halad a karrierünk, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a játékosomat egy ilyen topklub szerződtette.

Szoboszlai egyébként a szerződés aláírása után visszarepült Salzburgba, hiszen vasárnap még játszania kell a Wolfsberger AC elleni bajnokin, amely az őszi szezon utolsó mérkőzése. Január 9-én, a Borussia Dortmund elleni meccsen fog először játékengedéllyel rendelkezni, akkor már csak Julian Nagelsmannon múlik, hogy Dominik pályára lép-e.

Borítókép: Bánkúti Sándor / Index