Athénban volt az első olimpia? Egy frászt: Palicson!

Szombaton, azaz ma, december 19-én ünnepeljük a Magyar Olimpiai Bizottság megalakulásának 125. évfordulóját. Igaz, 1895-ben még nem úgy hívták a testületet, de nem is ez a lényeg, hanem hogy hazánk ott volt a modern kori olimpizmus úttörői között. 1896-ban már bajnokunk is volt Hajós Alfréd személyében az első ötkarikás játékokon Athénban – illetve lehet, hogy tévednek az annalesek, és nem is a görög fővárosban rendezték az első olimpiát?