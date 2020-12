Az eddigi legmagasabb átlaggal mutatkozott be a vb-n Michael Van Gerwen

MVG alaposan bekezdett,

kis túlzással még a bevonulásoknak sem lett vége, már meg is nyerte az első szettet 3–0-ra,

100 fölötti átlaggal, ráadásul úgy, hogy ellenfele csupán egy nyilat dobhatott kiszállóra - azt is elrontotta.

A második szettre Murray összekapta magát és megnyerte az első leget, igaz, ő is kezdte, Van Gerwen azonban rögtön egyenlített. A következő kezdését is hozta a skót, ráadásul egy 130-as kiszállóval - erre egy 148-assal válaszolt a holland, így jöhetett a döntő leg.

Murray itt is jól dobott, a világelsőnek pedig nem jött össze a 170-es kiszálló, így némi meglepetésre két szett után 1–1 volt az állás.

A harmadikban MVG saját kezdésű legjei továbbra sem voltak veszélyben, brékelnie azonban elsőre nem sikerült. Másodszorra viszont igen, így 3–1-re megnyerte a szettet, összesítésben pedig újra nála volt az előny (2–1).

Murray a negyedikben is próbálta tartani a lépést a világelsővel, 96 körül mozgott az átlaga. 1–1 után viszont Van Gerwen hátsó pályáról elvitte a leget és a meccsért kezdhetett, ám hiába voltak meccsnyilai is, megremegett a keze, a skót pedig egyenlített. A szett döntő legjét is ő kezdte, fej-fej mellett haladtak a játékosok és a végén Murray dobhatott a döntő szettért is, de elrontotta,

MVG pedig azonnal büntetett és megnyerte a mérkőzést.

A holland 108, 98-as átlaggal zárta a találkozót, amely az eddigi legmagasabb az idei világbajnokságon.

Eredmények:

Michael Van Gerwen–Ryan Murray 3–1

Steve Lennon–Daniel Larsson 3–1

Scott Waites –Matthew Campbell 3 –2

Kim Huybrechts–Di Zhuang 3–0

Mervyn King–MAx Hopp 3–1

Andy Hamilton –Nico Kurz 1 –3

Andy Boulton –Deta Hedman 3 –1

Damon Heta –Daniel Baggish 2 –3

(Borítókép: https://twitter.com/livedarts)