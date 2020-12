Felavatták a Csank Jánosról elnevezett sportcsarnokot

Csank a tarpai Sándor István Sportakadémia szaktanácsadója, lakóhelyéről, Ózdról ingázik a Beregi-síkságon, az ukrán határtól pár kilométerre fekvő nagyközségbe, ahol a jobbára Kárpátaljáról érkezett mintegy 170 növendék tanul és sajátítja el a labdarúgás fortélyait. A tarpai felnőttcsapat a megye egyben tizenkét forduló után pontveszteség nélkül éllovas, mind a tizenkét meccsét megnyerte, könnyen lehet, hogy ebben a tekintetben az egyetlen az országban.

Rendszeresen járok az utánpótlás-korosztályok mérkőzéseire, mert valójában a kicsikkel és az ő edzőikkel foglalkozom – mondta Csank, aki kapusedzőként is be-beszáll, és ha kell, el is dobja magát. – Elvetődni nem nehéz, felkelni, sőt, inkább feltápászkodni a földről annál inkább. De igyekszem karban tartani magam, rendszeresen végzek futóedzéseket, s a hétfői csarnokavatón is én végeztem el a kezdőrúgást, kapásból a hálóba bombáztam a labdát. Majd egyet védtem is, Sándor Pista lövését, de aztán kiálltam a kapuból, mert úgy akartam befejezni a megnyitót, hogy nem kaptam gólt. Ez sikerült is.