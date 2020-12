Amikor Gyárfás, Kiss László, Borkai, Hosszú Katinka és Shane Tusup közös fotón mosolyogtak

Ravasz szerzet ez a Facebook. Néha feldob iksz évvel ezelőtti fotókat. December 19-én, szombaton például egy hét évvel azelőtt készült képet, amelyen sportéletünk – jobbára úszósportunk – akkori vezetői, sztárjai álltak egy csokorban, látszólag a legnagyobb egyetértésben, mosolyogva. Már-már hátborzongató arra gondolni, mi mindent történt velük az eltelt hét évben. És arra, hogy most, 2020 decemberének végén aligha állnának össze szívesen egy ilyen csoportképre.

A felvétel a 2013-as Év sportolója gálán készült, a Syma-csarnokban. Két világbajnok úszót, Gyurta Dánielt és Hosszú Katinkát, továbbá Shane Tusup úszóedzőt választották az év legjobbjának a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) 56. alkalommal kiírt szavazásán. Mivel a fotót a MÚSZ fényképésze készítette, elsősorban a sportág hősei álltak össze egy felvétel erejéig. Balról jobbra haladva, az akkori pozíciók megjelölésével a következő személyek láthatók a pillanatfelvételen : Gyárfás Tamás, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, a FINA és a LEN alelnöke; Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára; Kiss László mesteredző, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya; Gyurta Dániel olimpiai, világ- és Európa-bajnok mellúszó; Borkai Zsolt olimpiai bajnok tornász, a MOB elnöke, Győr megyei jogú város polgármestere; Hosszú Katinka világbajnok úszó; Shane Tusup úszóedző, Hosszú Katinka trénere és férje; Szabó Tünde olimpiai, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes úszó, a Magyar Úszó Szövetség főtitkára.

A mosolyok őszintének tűnnek, és nyilván azok is. Gyárfásnak még fogalma sincs arról, mit tartogat számára a közeljövő. A sportág megkérdőjelezhetetlen uraként álmában sem gondolt arra, hogy 2016. november 21-én Hosszú Katinka – aki vele együtt édesdeden mosolyog a képen – sporttársaival együtt közös nyilatkozatot tesz közzé, ezzel a szöveggel : "..a Magyar Úszószövetség jelenlegi, közel 20 éve regnáló vezetése – amely mögött megszűnt az az egység és bizalom, amivel az úszótársadalmat képviselni tudja – távozzon, és adjon teret az új korszak megszületésének."

A kiáltvány megjelenésekor fogadást ajánlottam Gyurta Dániel édesapjának azzal, hogy szerintem Gyárfás tíz napon belül lemond. Gyurta papa a fogadást állta, részemről egy pezsgős vacsora, Gyurtától egy elejtett vaddisznó volt a tét.

Mondanom sem kell, nem én voltam az esélyes. Csakhogy Gyárfás november 30-án óriási meglepetésre lemondott a Magyar Úszószövetség elnöki tisztéről. Másnap idősb Gyurta találkozóra hívott az óbudai Auchan parkolójába, a kocsija csomagtartójában egy frissen elejtett, 60 kilós süldő disznó feküdt. Mit lehet erre mondani? Úriember nem csibész. (Azt a tortúrát senkinek sem kívánom, amin a disznó feldolgozása kedvéért mentem keresztül...)

És Gyárfás akkor még nem is tudott arról, hogy hamarosan felmelegítik a 22 évvel ezelőtti Fenyő-gyilkosság ügyét, amelyben az egykori médiacézár vélelmezett felbujtóként szerepel majd…

Szabó Bence már rég nem a MOB főtitkára, kegyvesztett lett, majd idén nyáron Csampa Zsolt kihívójaként elindult a Magyar Vívó Szövetség elnökválasztásán, de alulmaradt.

Gyárfáshoz hasonlóan a fotón a szemét diszkréten lesütő Kiss László sem sejti, hogy hamarosan meghurcolják, méghozzá egy olyan eset miatt, ami ugyan a hatvanas évek eleje óta szóbeszéd tárgyát képezte a margitszigeti Hajós Alfréd Sportuszodában, de amiről mindenki azt hitte, hogy már régen feledésbe merült. Egy három fiatalember által elkövetett nemi erőszakról van szó, amelynek Kiss volt az egyik résztvevője, és amiért akkor le is ülte a büntetését, legalábbis annak egy részét. Igen ám, de a Fullánk című oknyomozó lap valamilyen okból előszedte, leporolta az ügyet, és addig ütötte a vasat, amíg Kissnek egy virágcsokor kíséretében bocsánatot kellett kérnie 1961-ben megbecstelenített áldozatától, ki kellett vonulnia az úszósportból, s el kellett viselnie azt a megaláztatást, hogy lakóhelyén, Százhalombattán levésik a nevét a róla elnevezett uszoda homlokzatáról.

A fotón Gyurta Dani boldogan mosolyog, kezében az Év sportolójának járó serleg. 2013-ban harmadik világbajnoki aranyérmét szerezte meg 200 méter mellen, egy évvel korábban olimpiai bajnok lett Londonban. Viszonya nem volt felhőtlen Gyárfással, de nyíltan sohasem konfrontálódott az elnökkel. Aztán a 2017-es budapesti vb-után visszavonult, időközben NOB-tag lett, és miniszterelnöki főtanácsadó.

Borkai Zsolt? Gyárfás mellett talán ő bukott a legnagyobbat. 2019 októberében, röviddel az önkormányzati választások előtt – amikor már nem ő volt a MOB elnöke – egy ismeretlen blogger videófelvételt tett közzé arról, ahogy Borkai egy jachton, az Adrián szexel egy fiatal nővel, aki nem a felesége. Borkai október 7-én, három nappal az ügy napvilágra kerülése után elismerte a történteket. Mindezek ellenére a Fidesz-KDNP jelöltjeként 2019. október 13-án – 646 szavazatos többséggel – ismét Győr polgármesterévé választották. A választást követő második napon, 2019. október 15-én azonban bejelentette, hogy kilép a pártból, és függetlenként folytatja polgármesteri pályafutását. November 6-án pedig levélben tájékoztatta a győri lakosságot, hogy a november 7-én tartandó alakuló ülés után, november 8-án 16.00 óráig lemond polgármesteri címéről, és visszavonul a politikától. Úgy is tett.

Hosszú Katinka nem lett „bukott angyal”, de azt nem lehet mondani, hogy ne zajlott volna körülötte az élet. 2015-ben, 2017-ben és 2019-ben is világbajnok lett – összesen hatszor –, a riói olimpián triplázott, és 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben és 2019-ben is az év sportolónője lett Magyarországon. Közben azonban megromlott a házassága Shane Tusuppal, és 2019. március 7-én hivatalosan is elváltak. Az úszónő jelenleg nincs topformában, ősszel az ISL-versenysorozatban fájó vereségeket szenvedett, s el sem indult a minap az országos bajnokságon.

Shane Tusup? Tőle vált el Hosszú, miután az amerikai fiatalember 2013 után 2014-ben, 2016-ban és 2017-ben is kiérdemelte hazánkban az Év edzője címet. Ezzel véget is ért minden idők egyik legtermékenyebb, legeredményesebb sportoló-edző kapcsolata. A kaliforniai srác ezek után golfozással próbálkozott, majd egy sereg úszóval (az olasz Illaria Cusinato, Szilágyi Liliána, Bujdosó Zsombor, Földházi Dávid, a brazil Naná Almeida, a lengyel Wojciech Wojdak) foglalkozott, de Holoda Pétert leszámítva mindenki elhagyta. Mostanában egyéb sportágak képviselőit edzi (Szoboszlai Dominik, Hahn János, Bogdán Ádám, Dzsudzsák Balázs, Bartos Csilla, Stollár Fanny), tanítványai esküsznek rá. A MÚSZ-szal rendeződni látszik a viszonya azok után, hogy annak idején az egész magyar edzői gárdát kutyába sem vette.

Szabó Tünde, a MÚSZ akkori főtitkára ma már a sportért felelős államtitkár, a FIDESZ országgyűlési képviselője (egyéni körzetben, nem listán!), és a LEN alelnöke. Ez ugyanaz a poszt, amit korábban Gyárfás töltött be. Hogy ez most pikáns-e vagy sem, annak eldöntését az olvasóra bízzuk.

Szóval, az nagyon valószínű, hogy erre a fotóra a hét évvel ezelőtti szereplők ma már aligha állnának össze. Hosszú és Tusup biztosan nem, de tudnék még egy-két valószínűtlen párosítást.

Az embernek a valamikori Kreml mellvédjén készült fotók jutnak eszébe, amelyről az évtizedek alatt sorban tűntek el a szereplők.

Ahogy a politikai széljárás alakult...