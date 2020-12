Edzőváltás Párizs dúsgazdag kirakatcsapatánál

A Bild és az RMC Sport értesülései szerint Leonardo, a PSG labdarúgócsapatának sportigazgatója szerda este menesztette Thomas Tuchel vezetőedzőt. A német szakembert a Tottenham korábbi menedzsere, Mauricio Pochettino követheti a kispadon.

A klub egyelőre nem jelentette be hivatalosan a váltást, ezért nem tudni, mi lesz a távozó német edző stábjának a sorsa, így azt sem, hogy a PSG-nél másodedzőként dolgozó Lőw Zsolt maradhat-e a klubnál.



A magyar edző pár napja a Nemzeti Sportnak adott nyilatkozatában azt mondta:

A két és fél éve született megállapodás – csakúgy, mint az engem Párizsba csábító vezetőedzőt, Thomas Tuchelt – jövő nyárig köt a PSG-hez, mindmáig nem esett szó a hosszabbításról. Talán nem is baj, mert így nincs más feladatunk, mint arra összpontosítani, hogy minél sikeresebben fejezzük be ezt az idényt is. Igyekszünk a legtöbbet kihozni ebből is, jóllehet jelentős gondokkal küszködünk. A nyáron meghatározó játékosok távoztak, a veszteséget valahogy próbáltunk pótolni – maradjunk annyiban, nem feltétlenül sikerült. S akkor a sérülésekről nem is szóltam… Hogy aztán mit hoz a nyár, arról még korai beszélni. Ha lejár a szerződésünk, a klub is szabadon dönthet, ahogyan mi is. Nem aggódom, mert voltak és vannak kecsegtető lehetőségeim. Egy biztos, a nagy döntések nyara előtt állok.