Háború és béke, no meg futball a fronton

Karácsonykor rendre előkerülnek a szebbnél szebb történetek és legendák, a zenei lejátszókon az ünnepi lemezek szólnak. Ebben az időszakban Angliában is többször csendül fel Paul McCartney Pipes of Peace című száma, amelynek videóklipjében a híres 1914-es angol–német labdarúgó-mérkőzés is felelevenítődik.