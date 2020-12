Rettenetes gyógyíthatatlan betegség emészti Gennaro Gattusót, a Napoli edzőjét

Két napja, a Napoli–Torino (1-1) Serie A labdarúgó-mérkőzés után megrázó nyilatkozatot tett Gennaro Gattuso, a nápolyiak mestere. Már az is sokkoló volt, hogy az utóbbi időben megszokott, jobb szemét eltakaró textildarab nélkül állt ki az újságírók elé a 2006-os világbajnok olasz válogatott és a Milan egykori erőssége. Azonnal feltűnt, hogy a szemhéja lecsúszott, szinte teljesen eltakarja a jobb szemét, és itt valami komoly baj lehet. Aztán Gattuso beszélni kezdett.

A myasthenia gravis nevű autoimmun betegségben szenvedek, idestova tíz éve, és ez alatt a tíz év alatt most harmadszor fordul elő, hogy a kór megtámadta a szememet. Már egy hónapja nagyon rosszul érzem magam, kettős látás gyötör, és ettől eltekintve sem vagyok jól. Csak egy olyan őrült tud dolgozni ilyen körülmények között, mint amilyen én is vagyok. Szenvedélyesen szeretem a futballt, és nem vagyok hajlandó feladni. Nyugodjon meg mindenki, elmúlik ez a roham, a szemem visszaáll a helyére, és ugyanolyan szép leszek, mint amilyen voltam! – engedett meg magának a végére még egy poént is a 42 éves legenda, aki 73 alkalommal játszott a válogatottban, és 2006-ban oroszlánrésze volt az olaszok világbajnoki diadalának.

Szegény Gattusót veri a sors, idén júniusban a rák elvitte Francesca nevű, 37 éves húgát.

Tudom, a csapat szereplését is befolyásolja az állapotom, a játékosaim is szenvednek, amikor így látnak. Azt is tudom, hogy sokan már a halálhíremet költötték, meg olyanokat is híreszteltek, hogy legfeljebb egy hónapom van hátra. Nos, ezennel jelentem, hogy élek, bár nem virulok, és hamarosan minden visszatér a rendes kerékvágásba.