Az angol futball nem ismeri a szót: karácsony

Bajnoki futballforduló – igaz, most csak hat meccs – december 26-án, karácsony másodnapján, vagy ahogy az angolszász világban ismerik: a Boxing Dayen. Innen nézve szép romantikus hagyomány, egyike az utolsóknak, ami még megmaradt a XIX. század labdarúgásából. Más szemszögből viszont az amúgy is végsőkig kizsigerelt PL-sztároktól a megérdemelt pihenés megvonása, kifacsarva Szalahékból az év végére még megmaradt utolsó csepp energiát is. Egy szépséges/kegyetlen tradíció története.

Egy valamirevaló futballrajongónak, ha elkezdem magyarázni, hogy a Boxing Daynek nincs köze az ökölvíváshoz, az illető vérig sértődik. Hiszen ezt még a csecsemők is tudják: a Boxing Day december 26-át, karácsony másodnapját jelenti a Brit Nemzetközösség, a Commonwealth országaiban, amikor – a Viktória királynő korabeli hagyomány szellemében – a gazdagok adtak egy szabadnapot a szolgáiknak, és még meg is ajándékozták a szegényeket. Az a doboz, amiben az ajándékot kapták, angolul box, és ezért hívják a napot Boxing Daynek.

Egyházi vonatkozása is van ennek a napnak: egész évben egy dobozba gyűjtötték a pénzt a templomokban az adakozóktól, és december 26-án nyitották ki ezeket a dobozokat, hogy azok tartalmát alamizsna formájában szétosszák a szegények között.

A szokás ma is él, csak az alamizsna megjelenési formája nem pénz, hanem futball, és nemcsak a szegények részesülnek belőle, hanem egész Anglia, sőt, a televíziónak és az internetnek hála az egész világ. Mert bizony december 26-án és környékén az angol profi futball mind a 92 csapata pályára lép, hogy példátlan focidömpinggel árassza el a Die Hardtól és a Reszkessetek, betörőktől már csömört kapott szerencsétlen földi halandót.

A bennfentesek természetesen megint kikérik maguknak, amikor szóba kerül, hogy a Boxing Day futballhagyományai 1860-ra nyúlnak vissza. Hiszen már a karon ülő kisbabák is tudják, hogy ekkor, 160 éve játszotta ezen a napon az első meccset, sőt, városi derbit a földkerekség két legrégebben alapított futballklubja, a Sheffield FC és a Hallam FC, és előbbi 2:0-ra megverte utóbbit. (Ma már mindkét egylet úgynevezett non-league klub, azaz kipotyogtak a 92 angol proficsapat közül.)

Fotó: sheffieldfc.com

A Football League első, 1888–1889-es idényében a Preston North End 5:0-ra lelépte a Derby Countyt, és azóta nincs megállás. Sokáig 25-én és 26-án is teljes fordulót rendeztek – ami már tényleg az agyrém határát súrolta –, de az 1957–1958-as szezon óta maradt a Boxing Day-futball.

Legtöbbünk szerint hála istennek, bár vannak olyan – jobbára külországbeli – szakemberek, többek között Louis van Gaal és Pep Guardiola, akik szerint a december 26-i futball egyenesen merénylet a szigetországi profik ellen. (Ilyenkor többen megjegyezzük: azért a heti 300-400 ezer fontos fizetésért igazán felhúzhatják a futballcsukát még azon a napon is, amikor az egész világon lustálkodnak az emberek.)

Képzeljük el, miről maradtunk volna le, ha nem pattog a labda Szent István neve napján! (A mélyen katolikus Írországban ez a Boxing Day becsületes neve.)

Kezdjük a feledhetetlen meccsek felsorolását Sir Alex Ferguson utolsó, erre a napra eső mérkőzésével. Ezen a napon 2012-ben a Manchester United 4–3-ra megverte a Newcastle Unitedet úgy, hogy a későbbi vesztes háromszor is vezetett, de a „nagy fordító” – ugye, emlékszünk még azokra az időkre, amikor a meccsek utolsó öt percét „Fergie time-nak” hívták – ezúttal is hű maradt a nevéhez. A győztes gól Chicharito műve...

Ami 2007. december 26-án történt, az sem akármi. José Mourinhót szeptemberben rúgta ki Roman Abramovics, már Avram Grant volt a Chelsea menedzsere, amikor az Aston Villa érkezett látogatóba a Stamford Bridge-re. A vendégek Shaun Maloney duplájával 2–0-ás vezetéshez jutottak, csakhogy az első félidő végén Zat Knightot kiállította a bíró. Most Andrij Sevcsenko következett a maga duplájával, és máris 2–2 állt az eredményjelzőn.

Ezek után a brazil védő, Alex góljával már a kékek vezettek, de Martin Laursen betalált, 3–3-ra alakítva az állást. De most jött a java. Ricardo Carvalhót is leküldte a bíró, mert a Chelsea portugálja páros lábbal beleszállt Gabriel Agbonlahorba, máris egyenlő lett a létszám. Na és? Michael Ballack 4–3-as vezetéshez juttatta a Chelsea-t a 87. percben egy pazar szabadrúgásgóllal, de még ez sem volt elég a győzelemhez.

A 90. percben Agbonlahor fejesét Ashley Cole kézzel hárította: büntető és piros lap! Gareth Barry beverte a tizenegyest, 4–4 lett a vége. Nyolc gól, három kiállítás minden idők legőrültebb karácsonyi mérkőzésén.

1963. december 26-án megszállta a Szentlélek – vagy a sátán, nézőpont kérdése – a játékosokat. Tudniillik ezen a napon az angol első osztály tíz mérkőzésén 66 gól esett. Nézzük az eredményeket:

Blackpool–Chelsea 1:5, Burnley–Manchester United 6:1, Fulham–Ipswich 10:1, Leicester–Everton 2:0, Liverpool–Stoke 6:1, Nottingham Forest–Sheffield United 3:3, Sheffield Wednesday–Bolton 3:0, West Brom–Tottenham 4:4, West Ham–Blackburn 2:8, Wolverhampton–Aston Villa 3:3.

Az egy dolog, hogy 66 gól esett, de ezek között volt hat mesterhármas (ezen belül három mesternégyes). A Fulhamben Graham Leggat négy, Bobby Howfield három gólt szerzett, és még a későbbi legendás menedzser, Bobby Robson is feliratkozott a góllövők közé. Leggat a négy góljából hármat három perc leforgása alatt rúgott! És nem ám akárkinek: az előző évi bajnoknak! A Blackburnben Fred Pickering és Andy McEvoy triplázott, és külön érdekesség, hogy a későbbi győztes 0:2-ről fordított. Roger Hunt is bevert négyet a Stoke-nak (mind a négyet a második félidőben), ahogy Andy Lochhead a Burnley színeiben a Manchester Unitednek. Ja, és volt még négy kiállítás is... A Liverpool 6:1-es győzelméről csak annyit, hogy 1962-ben került vissza az első osztályba a Bill Shankly vezette gárda, és az 1963–1964-es szezonban már Hunték lettek a bajnokok!

A legszebb az egészben, hogy két nappal később, december 28-án lejátszották a fenti meccsek visszavágóját, és nem is egyszer hajmeresztő kontraformát mutattak a csapatok. A 26-án tíz gólt szerző Fulham 4:2-re kikapott az Ipswichtől, a Manchester United 5:1-gyel vágott vissza a Burnley-nek az Old Traffordon, és a West Ham is megbosszulta a 8:2-es verést, amikor 3:1-re legyőzte a Blackburnt. Nem járunk messze az igazságtól, amikor leszögezzük: ilyesmi is csak Angliában fordulhat elő.

Az idei Boxing Day programja:Leicester City–Manchester United (13.30), Aston Villa–Crystal Palace (16.00), Fulham–Southampton (16.00),Arsenal–Chelsea (18.30), Sheffield United–Everton (20.00), Manchester City–Newcastle United (20.00).

December 27.: Leeds United–Burnley (13.00), West Ham United–Brighton (15.15), Liverpool–West Brom (17.30), Wolverhampton–Tottenham (20.15).

December 26. és január 4. között összesen harminc mérkőzést bonyolítanak le a Premier League-ben, ami azt jelenti, hogy minden csapat háromszor pályára lép kilenc nap leforgása alatt. És mindezt az ünnepi időszakban.

Amikor szinte egész Európa szabadságon van. Kivéve az angol futballt. Amikor egész Európa, sőt, a világ a Premier League-re figyel.

A profit maximalizálása mindenekelőtt.

Borítókép: MTI / EPA Fotós: Neil Hall