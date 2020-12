A Lakers simán győzött, LeBron Jamest már csak Kobe Bryant előzi meg

LeBron James december 30-án ünnepli 36. születésnapját, ám ez cseppet sem látszik rajta. A címvédő Los Angeles Lakers sztárja remek produkcióval rukkolt ki (22 pont, 7 lepattanó, 10 assziszt) a Dallas Mavericks ellen 138–115-re megnyert karácsonyi találkozón az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) legutóbbi játéknapján.

A teljesítményével ráadásul megelőzte a legendás Oscar Robertsont, így már ő szerezte a második legtöbb pontot (383-at) az NBA történetében, ha a karácsonykor lejátszott mérkőzéseket vesszük figyelembe. Ehhez 15 mérkőzésre volt szüksége, vagyis a karácsonyi találkozókon 25,5 pont az átlaga, és 48,4 százalékkal dob a mezőnyből.

LeBron Jamest már csak egy játékos előzi meg a rangsorban, mégpedig a Lakers legendája, a januárban elhunyt Kobe Bryant, aki 16 találkozón 395 pontot ért el.

A játéknap más érdekességet is tartogatott: a másodéves Zion Williamson hiába dobott 32 pontot, és szerzett 14 lepattanót, a New Orleans Pelicans 111–98-ra kikapott a legutóbb döntőt játszó Miami Heat ellen.

Stephen Curry 19 pontot szerzett a Milwaukee Bucks ellen elveszített találkozón, ezzel pedig Rick Barryt megelőzve a Golden State Warriors történetének második legtöbb pontot szerző játékosa lett. Jelenleg 16 454 pontnál tart, míg az első helyezett Wilt Chamberlain 17 783-ig jutott.

A Brooklyn Nets a második mérkőzésén is erődemonstrációt tartott – az első meccsen 125–99-re verte meg a Warriorst –, a csapat Kyrie Irving és Kevin Durant vezérletével ezúttal a Boston Celticset intézte el simán.

A Los Angeles Clippers is megnyerte a második mérkőzését, a Lakers után a Denver Nuggetset is legyőzte, ami azért is különleges a Clippersnek, mert a legutóbbi rájátszás Nyugati főcsoportjának elődöntőjében éppen a Nuggets ejtette ki, mégpedig 1–3-ról fordítva. Az örömük azonban nem lehet felhőtlen, mivel a csapat legjobbja, Kawhi Leonard egy könyöklést követően arcsérülést szenvedett az utolsó negyedben, és már nem térhetett vissza a parkettre. A szája felszakadt, nyolc öltéssel kellett összevarrni.

Eredmények:

Los Angeles Lakers–Dallas Mavericks 138–115

Denver Nuggets–Los Angeles Clippers 108–121

Boston Celtics–Brooklyn Nets 95–123

Milwaukee Bucks–Golden State Warriors 138–99

Miami Heat–New Orleans Pelicans 111–98