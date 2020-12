Neymar 500 fős illegális bulija kiverte a biztosítékot

Brazília legnagyobb példányszámú napilapja, az O Globo adta hírül, hogy Neymar, a brazil labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, a Paris Saint-Germain sztárja pénteken – fittyet hányva a koronavírus-járvány miatti gyülekezési korlátozásokra – egészen szilveszterig tartó mulatságba kezdett, amelyre ötszáz vendéget hívott meg, és még egy zenekart is szerződtetett. Ebből az alkalomból a 28 éves játékos kialakított egy föld alatti diszkót tökéletes hangszigeteléssel, hogy a szomszédok ne hallják a zenebonát és a ricsajt, amit a banda és az ötszáz vendég csap.

Neymar 2016-ban vásárolta a villát hétmillió fontnak, mintegy hárommilliárd forintnak megfelelő összegért.

A fantasztikus ingatlan Mangaratibában van, mintegy 80 kilométerre Riótól nyugatra, annak is a Portobello nevű luxusnegyedében, és saját kikötővel, valamint helikopter-leszállópályával is rendelkezik.

Neymar már a járvány első hulláma idején is kivívta a brazil publikum ellenszenvét, amikor a távolságtartási szabályokat figyelmen kívül hagyva baráti társaságával bevonult a villába, és egymás után rakta ki az Instagramra a fotókat a strandröplabdameccsekről meg a teniszpartikról. Most pedig az egész ország felbolydult az O Globo cikke nyomán, még a futballszurkolók is felháborodtak Neymar felelőtlensége láttán. Pedig a játékos jobban is vigyázhatna magára és szeretteire, hiszen szeptember elején egyszer már elkapta a koronavírust, és az, hogy már átesett a fertőzésen, korántsem jelent immunitást az újabb fertőzéssel szemben.

Neymar monstre év végi házibulija különösen azért keltett óriási felháborodást, mert

Brazília a koronavírus által leginkább fertőzött országok egyike, és eddig már több mint 190 ezren estek a járvány áldozatául.

Neymar mindössze egyetlen „biztonsági intézkedést” foganatosított: a meghívottak nem használhatják a mobiltelefonjukat, nyilvánvalóan azért, nehogy fényképeket, videókat készítsenek, és esetleg kirakják a közösségi oldalaikra.