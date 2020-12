Gary Anderson szetthátrányból jutott tovább a darts-vb-n

A délutáni programban két komolyabb meglepetés is született, a Grand Slam of Darts-győztes, sötét lóként emlegetett portugál José de Sousa simán, 4:0-ra veszített Merwyn Kinggel szemben, míg a világranglistán hatodik helyen álló Nathan Aspinallt a 27. helyet elfoglaló Vincent van der Voort búcsúztatta 4:2-vel.

A játéknap rangadóján a 2015-ös és 2016-ös világbajnok Gary Anderson, valamint az osztrák Mensur Suljovic lépett tábla elé. Az első három szett közül egyiket sem az nyerte, aki kezdte, ráadásul mindhárom esetben döntő legre került sor. Anderson 2:1-re vezetett, a következő két szettben azonban teljesen szétesett, ezt pedig Suljovic kihasználta és egymás után hat leget hozott, volt olyan, amit 11 nyílból.

Ezzel megfordította az állást és karnyújtásnyira került a továbbjutástól, de a „Repülő Skót" megrázta magát, és egy ugyanolyan hatos szériával válaszolt, megfordítva és megnyerve a mérkőzést, még ha nem is éppen fényes, 92,5-es átlaggal.

Ugyancsak hét szett alatt dőlt el Gerwyn Price és Brendan Dolan csatája, itt azonban egyik játékos sem engedett breakelt szettet, és mivel Price kezdte a mérkőzést, így be is húzta a győzelmet.

A háromszoros BDO-világbajnok és idei Premier League-győztes Glen Durrant az amerikai meglepetésemberrel, Danny Baggish-sel csapott össze az est zárómeccsén. „Duzza" magabiztos, 3:0-s szettelőnyre tett szert, remekül játszott, de a negyediket nem tudta lezárni, Baggish pedig vérszemet kapott és behúzta azt, valamint az ötödiket is. A hatodik szett is rendkívül szorosan alakul, Durrant meccsnyilat is hibázott, de 2:2-es legállásnál a másodikat bedobta, így összesítésben 4:2-re győzött.

Eredmények, darts-világbajnokság, legjobb 32:

José de Sousa–Mervyn King 0:4

Dirk van Duijvenbode–Adam Hunt 4:0

Nathan Aspinall–Vincent van der Voort 2:4

Gary Anderson–Mensur Suljovic 4:3

Gerwyn Price–Brendan Dolan 4:3

Glen Durrant–Danny Baggish 4:2