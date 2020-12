A Premier League félbeszakítását javasolja a West Brom edzője

A Premier League keddi közlése szerint az élvonalban a legutóbbi ellenőrzésre december 21. és 27. között került sor, a játékosok és a stábtagok között 1479 tesztet végeztek el, ezek közül 18 hozott pozitív eredményt, ez a mostani idényben heti rekordot jelent. A Manchester City hétfőn, a Sheffield United pedig kedden újabb eseteket jelentett be.

A biztonság fontosabb, mint bármi más. Amikor azt hallom, hogy a vírus új változata gyorsabban terjed, mint az eredeti, arra gondolok, hogy csak akkor cselekszünk helyesen, ha kényszerszünetet rendelünk el

– mondta a 66 éves Allardyce.

Hozzátette, saját magáért és a sportágért is aggódik.

A Burnley edzője, Sean Dyche szerint a ligának újabb lépéseket kell tennie, ha az esetek száma tovább növekszik. A Brightont irányító Graham Potter úgy fogalmazott, a futball fontos dolog, de nem olyan fontos, mint az emberek élete és egészsége.

Ole Gunnar Solskjaer, a Manchester United szakvezetője szerint a leállás az eddigieknél is nagyobb nyomást gyakorolna azokra a csapatokra, amelyeknek már most is zsúfolt a versenynaptáruk.

Nem látom előnyét egy esetleges kényszerszünetnek. Mikor játszanánk le a meccseinket? Mindannyian tudjuk, milyen nehéz idény a mostani. Nem hiszem, hogy a leállással nagy változást érnénk el

– nyilatkozta Solskjaer.

