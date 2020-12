Depresszió is társulhat a koronavírus szövődményeihez

Mekkora csapást mért a pandémia a magyar sportra? – kérdeztük Lacza Zsombortól, a Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettesétől.

A második hullámról Lacza Zsomboréknak csak anekdotális információik vannak, de azért az első hírek arról szóltak, hogy a sportcsapatoktól – kézi- és vízilabda, labdarúgás – jöttek a betegek.

Somogyi Péter, a magyar ökölvívó-válogatott keretorvosa felhívta a figyelmet a vírus félelmetes kiszámíthatatlanságára és a védekezés tervezhetetlenségére.

Egyrészt, nem tudjuk, kinél fog markáns tünetekkel jelentkezni, másrészt, akinél jelentkezik, ott előre nem tudható, hogy a gyógyulás után milyen lesz a teljesítménycsökkenés, és az milyen lefutással következik be. Látunk olyan embereket, sportolókat, akikre egyik pillanatról a másikra olyan fáradtság tör rá, hogy nem tudják elvégezni a tervezett feladataikat, amihez az esetek jelentős részében depresszió is társul. Ez nagyon komoly probléma, amire csak mostanában kezdtek el megoldást keresni, és már konkrét példáink vannak rá. Már tudjuk, hogy a Covid–19 megváltoztathatja a vér alvadékonyságát. Sok esetben még hetekkel a vírusfertőzés után is tromboembóliás megbetegedést okoz, megnő a tüdőembóliák, a mélyvénás trombózisok száma. Nem beszélve a szívizom-elhalásokról, agyi történésekről, vesefunkció-csökkenésről. Ezek nagyon komoly szövődmények.

A betegség lefolyásakor a tüdő szövete jelentős mértékben begyulladhat, és emellett olykor annyi mellkasi folyadék gyülemlik fel – akár hetekig megmaradva –, hogy az illető még az első emeletre sem tud felmenni gyalog, mert a legcsekélyebb terheléstől befullad.

De azt is látjuk, hogy nemcsak gyulladás lép fel, hanem egyfajta fibrotikus átalakulás is – folytatta a szakember. – Szemléletesen kifejezve, szétrohad az egész tüdő, mintha gombafonalak szőnék át. Valami drámai. Emellett akkora izomtömeg-veszteség is bekövetkezhet – és itt már eszünkbe juthat Milák Kristóf esete –, amire nem is gondolnánk. Akár harminc-negyven százalékos izomtömeg-csökkenés is előfordulhat. Ilyen gyors izomvesztés korábban főleg az űrhajósoknál volt tapasztalható, akiknek a súlytalanság állapotában az igénybevétel hiányától leépült a csontozatuk és az izomzatuk. Ez nem csak akkor alakul ki, ha tartósan fekszik egy beteg. Nemrég kezdtük meg a kezelését egy páciensnek – nem sportolónak –, aki most került le a lélegeztetőgépről. Tetraplégia alakult ki nála, tehát mind a négy végtagja lebénult. Most már ott tartunk, hogy a karjait szinte teljesen tudja mozgatni, de önállóan járni még nem tud, pár lépést tud csak megtenni segítséggel. Valószínűleg még legalább másfél-két hónapig tart a rehabilitációja. És már ez is egy csoda.