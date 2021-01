A legtöbbet kereső sportoló csak 6 meccset játszott 2020-ban

A Covid–19-járvány természetesen nem hagyta érintetlenül a sportot, azon belül pedig a sportolók jövedelmét sem. Mivel számos eseményt töröltek, köztük olyanokat is, melyek a második világháború óta még sosem maradtak el, így a sportolók jövedelme általánosságban csökkent, de korántsem azonos mértékben. Ez okozott némi átrendeződést a legjobban keresők ranglistáján.

A 100 legjobban kereső sportoló jövedelme 2020-ban nagyjából 3,6 milliárd dollár volt, ami 9 százalékkal marad el az előző évitől, és először mutat csökkenést 2016 óta. Az azt megelőző, 2015-ös év különleges volt, mivel Floyd Mayweather és Manny Pacquiao régóta várt bokszmeccsén 400 millió dollár volt az összdíjazás, ami az egész év összesített adatait is jócskán eltorzította.

2020 legjobban fizetett sportolója a svájci maestro, a húszszoros Grand Slam-tornagyőztes Roger Federer lett.

Ő az első teniszező, akinek ez sikerült a Forbes legjobban fizetett sportolókat követő nyilvántartásának eddigi 30 éve alatt. Federer tavaly összesen 106,3 millió dollárt keresett, mindezt úgy, hogy

mindössze egyetlen tornán, a januári Ausztrál Openen indult, és összesen 6 meccset játszott egész évben.

Jövedelme nagy része (több mint 100 millió dollár) tehát nem a versenyek pénzdíjából, hanem szponzori szerződésekből származik. Támogatói közé tartozik a japán Uniqlo, amely évi 30 millió dollárral támogatja Federert – nem mellesleg a kedvükért hagyta ott a Nike-t. A svájci teniszező szponzora még az ugyancsak svájci Credit Suisse bank, a Mercedes, a Rolex és az olasz tésztagyártó, a Barilla és persze teniszütőjének gyártója, a Wilson is. Federerrel kapcsolatban meg kell említeni alapítványát is, amely eddig 50 millió dollárral támogatta afrikai gyermekek oktatását, lehetővé téve ezzel másfél millió kiskorú iskoláztatását.

A második és harmadik helyen idén minimálisan lemaradva két labdarúgó, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi található.

Ők az elmúlt néhány évben felváltva vezették a legjobban fizetett sportolók listáját, és idén is szinte bizonyosan csak a járvány miatt szorultak egy-egy hellyel lejjebb. Ronaldo nem sokkal maradt le Federer mögött, 105 millió dollárt tett zsebre, melyből 45 milliót hoztak a szponzori szerződések, mint például a Nike-val és az Unileverrel kötött megállapodása. Ő a világ legtöbbet kattintott sportolója, Instagram-fiókját 200 millióan követik, és klubváltása után az első 24 órában a Juventus 520 ezer mezt adott el Cristiano Ronaldo nevével.

Dobogós tehát még Lionel Messi is, aki az első két helyezettől nem sokkal lemaradva 104 millió dollárral lett gazdagabb, amihez a Barcelonától kapott fizetésén felül hozzájárultak még szponzori szerződései is, amit az Adidasszal, a Pepsivel, a Huaweijel vagy épp a Mastercarddal kötött. Az ő jövedelmében viszonylag kis szerepet játszanak a szponzorok, míg hatalmas fizetése újabban vita tárgyát is képezi Barcelonában. A top 5-be még egy labdarúgó, a brazil Neymar és a legjobban kereső kosárlabdázó, LeBron James fért be.

A lista többi, a magyar olvasók számára is érdekes résztvevője így teljesített: a hétszeres F1-es világbajnok Lewis Hamilton a 13., a spanyol teniszcsillag Rafael Nadal a 27., az ugyancsak F1-es világbajnok Sebastian Vettel a 32., míg a labdarúgó Mohamed Szalah a 34. helyen zárt. A legjobban fizetett női sportoló a japán teniszező, Oszaka Naomi volt 2020-ban, aki a lista 29. helyéig jutott.

