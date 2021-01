A NOB elnöke és felköszöntötte Keleti Ágnest

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) első embere, valamint Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke és Vékássy Bálint főtitkár is felköszöntötte Keleti Ágnes tornászt, a világ legidősebb olimpiai bajnokát századik születésnapja alkalmából.

Thomas Bach levélben, majd telefonon is gratulált az olimpiai bajnokok doyenjének. A német sportdiplomata – a MOB beszámolója szerint –

a magyar tornászlegenda olimpiai mozgalomban betöltött szerepét, példaértékű pályafutását méltatta, majd jó egészséget kívánt neki.

A kihangosított telefonhívásban kiemelte, hogy Keleti Ágnes a nehéz történelmi időszakokban is mindvégig megtartotta emberi méltóságát.

Kulcsár Krisztián és Vékássy Bálint a nemzet sportolóját budapesti lakásában személyesen kereste fel szombat délelőtt, hogy az olimpiai család jókívánságait tolmácsolják. Ott volt velük Nébald György, a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának elnöke és Altorjai Sándor, a hazai tornaszövetség főtitkára is.

A MOB-elnök több ajándékot is átnyújtott Keleti Ágnesnek. A nemzet sportolója a NOB-tól egy ötkarikás medállal ellátott nyakláncot kapott, amelyet – a közlemény szerint – azonnal fel is vett. A MOB a százgyertyás torta és a virágcsokor mellett egy különlegességgel is kedveskedett: a bajnoknő az első újkori magyar olimpiai bajnok, Hajós Alfréd győzelmi érmének másolatát vehette át.

Kulcsár Krisztián levélben is köszöntötte az ötszörös olimpiai bajnokot. "Egy csodálatos jubileumhoz érkeztél, ami keveseknek adatik meg. Hálásak vagyunk mindazért, amit gazdag életed során tettél mindkét hazádért, az olimpiai mozgalomért és saját sportágadért. Egyedülálló pályád hatalmas büszkeséggel tölti el a magyar olimpiai család minden tagját" - írta.

(MTI/Index)