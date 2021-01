Száz év talány

Önmagamtól loptam, hét éve ezzel a címmel írtam cikket Tarics Sándor, a maga korában a világ legidősebb olimpiai bajnoka centenáriumára. De az az igazság, nem jut eszembe ennél találóbb kezdés a dicső utód, Keleti Ágnes századik születésnapján. Hiszen az ő élete is merő talány, már az is csodaszámba ment, hogy egyáltalán túlélte a második világháborút. És akkor a többi csodáról már ne is beszéljünk? De igen, beszéljünk, az alábbiakban.