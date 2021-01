Tatán le sem vették a szemüket Ágiról

Most, hogy fölhívtál, már percek óta próbálom felvenni a nadrágomat, egyelőre sikertelenül, mert rám tört az isiász. És képzeld el, ez a borzalmas derékfájás még bele is illik a beszélgetésünkbe. Merthogy 1956. október 28-án kezdődött, vágott bele in medias res a népsportosként és televíziós újságíróként is a szakma óriásai közé emelkedett »Lapaj«.